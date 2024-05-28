Нардеп признался, как государство будет помогать военным после войны

Украинские военнослужащие на войне Фото: 199 учебный центр ДШИ ВСУ

В Украине хотят создать Государственную ветеранскую патронажную службу для поддержки демобилизованных военнослужащих после войны. Потенциальный круг клиентов этой службы вместе с членами семей составит 4-5 миллионов человек.

Об этом народный депутат Алексей Леонов заявил в эфире национального телемарафона.

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В Украине планируется создать Государственную ветеранскую патронажную службу.

Функционировать эта служба будет пять лет после завершения войны, пояснил нардеп Алексей Леонов.

"Цель Службы — помогать демобилизованным в получении ими публичных услуг в сфере социальной защиты, здравоохранения, образования и административного сервиса", — подчеркнул депутат.

Кто и для кого будет работать в новой структуре

По словам Леонова, общая численность работников Государственной ветеранской патронажной службы составит 15 тысяч человек. Из них не менее 10% работников будут волонтерами.

Потенциальное же количество ветеранов войны вместе с членами их семей составит от 4 до 5 миллионов человек.

"Успешное решение задачи трудоустройства ветеранов станет одним из способов выразить им нашу общую признательность", — объяснил одну из задач будущей Службы депутат Верховной Рады.

Напомним, что в Украине официально появилась профессия "Специалист по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц". Сведения об этой специальности уже внесли в Реестр квалификаций.