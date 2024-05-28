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Нардеп зізнався, як держава допомагатиме військовим після війни

28 травня 2024 15:05
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Нардеп зізнався, як держава допомагатиме військовим після війни
Українські військовослужбовці на війні. Фото: 199 навчальний центр ДШВ ЗСУ
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

В Україні хочуть створити Державну ветеранську патронажну службу для підтримки демобілізованих військовослужбовців після війни. Потенційне коло клієнтів цієї служби, разом із членами родин, становитиме 4-5 мільйонів осіб.

Про це народний депутат Олексій Леонов заявив у ефірі національного телемарафону.

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В Україні може з’явитися патронажна служба для ветеранів війни

В Україні планують створити Державну ветеранську патронажну службу.

Функціонуватиме ця служба п’ять років після завершення війни, пояснив нардеп Олексій Леонов.

"Мета Служби — допомагати демобілізованим в отриманні ними публічних послуг у сфері соціального захисту, охорони здоров’я, освіти та адміністративного сервісу", — підкреслив депутат.

Хто і для кого працюватиме у новій структурі

За словами Леонова, загальна чисельність працівників Державної ветеранської патронажної служби становитиме 15 тисяч осіб. З них щонайменше 10% працівників будуть волонтерами.

Потенційна ж кількість ветеранів війни, разом із членами їхніх родин, становитиме від 4 до 5 мільйонів осіб.

"Успішне вирішення завдання працевлаштування ветеранів стане одним зі способів висловити їм нашу спільну вдячність", — пояснив одне із завдань майбутньої Служби депутат Верховної Ради.

Нагадаємо, що в Україні офіційно з'явилася професія "Фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб". Відомості про цю спеціальність вже внесли до Реєстру кваліфікацій.

Верховна Рада
ЗСУ
Україна
нардепи
ветерани
військові

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