Нардеп зізнався, як держава допомагатиме військовим після війни
В Україні хочуть створити Державну ветеранську патронажну службу для підтримки демобілізованих військовослужбовців після війни. Потенційне коло клієнтів цієї служби, разом із членами родин, становитиме 4-5 мільйонів осіб.
Про це народний депутат Олексій Леонов заявив у ефірі національного телемарафону.
В Україні може з’явитися патронажна служба для ветеранів війни
В Україні планують створити Державну ветеранську патронажну службу.
Функціонуватиме ця служба п’ять років після завершення війни, пояснив нардеп Олексій Леонов.
"Мета Служби — допомагати демобілізованим в отриманні ними публічних послуг у сфері соціального захисту, охорони здоров’я, освіти та адміністративного сервісу", — підкреслив депутат.
Хто і для кого працюватиме у новій структурі
За словами Леонова, загальна чисельність працівників Державної ветеранської патронажної служби становитиме 15 тисяч осіб. З них щонайменше 10% працівників будуть волонтерами.
Потенційна ж кількість ветеранів війни, разом із членами їхніх родин, становитиме від 4 до 5 мільйонів осіб.
"Успішне вирішення завдання працевлаштування ветеранів стане одним зі способів висловити їм нашу спільну вдячність", — пояснив одне із завдань майбутньої Служби депутат Верховної Ради.
Нагадаємо, що в Україні офіційно з'явилася професія "Фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб". Відомості про цю спеціальність вже внесли до Реєстру кваліфікацій.
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