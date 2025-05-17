Нардеп Бурмич объяснил, почему мгновенно невозможно провести обмен пленными всех на всех

Нардеп заявил, что физически невозможно провести обмен всех
Народный депутат Анатолий Бурмич заявил, что провести обмен пленными всех на всех физически невозможно. По его словам, процесс требует времени.
Об этом Анатолий Бурмич сказал в эфире Вечір.LIVE.
Обмен всех на всех
Бурмич отметил, что обмен пленными требует планирования и переговоров. Вследствие этого мгновенный процесс пока невозможен.
"Всех надо же подготовить, доставить. Они же в разных частях находятся. Где-то за кем-то что-то числится, надо вывести его из-под какой-то юрисдикции и так далее", — отметил нардеп.
По его словам, на каждого человека необходимо свое количество времени.
Напомним, в Стамбуле делегации Украины и России обсуждали обмен пленными в формате "1000 на 1000".
А представитель МИД Украины Георгий Тихий отметил, что эта договоренность является важным результатом.
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