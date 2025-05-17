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Нардеп заявил, что физически невозможно провести обмен всех

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Дата публикации 17 мая 2025 08:31
Нардеп Бурмич объяснил, почему мгновенно невозможно провести обмен пленными всех на всех
Освобожденные военнопленные. Фото: t.me/Koord_shtab

Народный депутат Анатолий Бурмич заявил, что провести обмен пленными всех на всех физически невозможно. По его словам, процесс требует времени.

Об этом Анатолий Бурмич сказал в эфире Вечір.LIVE.

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Бурмич отметил, что обмен пленными требует планирования и переговоров. Вследствие этого мгновенный процесс пока невозможен.

"Всех надо же подготовить, доставить. Они же в разных частях находятся. Где-то за кем-то что-то числится, надо вывести его из-под какой-то юрисдикции и так далее", — отметил нардеп.

По его словам, на каждого человека необходимо свое количество времени.

Напомним, в Стамбуле делегации Украины и России обсуждали обмен пленными в формате "1000 на 1000".

А представитель МИД Украины Георгий Тихий отметил, что эта договоренность является важным результатом.

война Украина нардепы пленные Россия
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
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