Нардеп Бурміч пояснив, чому миттєво неможливо провести обмін полоненими всіх на всіх

Звільнені військовополонені. Фото: t.me/Koord_shtab

Народний депутат Анатолій Бурміч заявив, що провести обмін полоненими всіх на всіх фізично неможливо. За його словами, процес вимагає часу.

Про це Анатолій Бурміч сказав в ефірі Вечір.LIVE.

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Обмін всіх на всіх

Бурміч наголосив, що обмін полоненими вимагає планування та переговорів. Внаслідок цього миттєвий процес наразі неможливий.

"Усіх треба ж підготувати, доставити. Вони ж в різних частинах знаходяться. Десь за кимось щось числиться, треба вивести його із-під якоїсь юрисдикції тощо", — зазначив нардеп.

За його словами, на кожну людину необхідна своя кількість часу.

Нагадаємо, у Стамбулі делегації України та Росії обговорювали обмін полоненими у форматі "1000 на 1000".

А речник МЗС України Георгій Тихий наголосив, що ця домовленість є важливим результатом.