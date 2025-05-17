Нардеп Бурміч пояснив, чому миттєво неможливо провести обмін полоненими всіх на всіх

Нардеп заявив, що фізично неможливо провести обмін всіх
Народний депутат Анатолій Бурміч заявив, що провести обмін полоненими всіх на всіх фізично неможливо. За його словами, процес вимагає часу.
Про це Анатолій Бурміч сказав в ефірі Вечір.LIVE.
Обмін всіх на всіх
Бурміч наголосив, що обмін полоненими вимагає планування та переговорів. Внаслідок цього миттєвий процес наразі неможливий.
"Усіх треба ж підготувати, доставити. Вони ж в різних частинах знаходяться. Десь за кимось щось числиться, треба вивести його із-під якоїсь юрисдикції тощо", — зазначив нардеп.
За його словами, на кожну людину необхідна своя кількість часу.
Нагадаємо, у Стамбулі делегації України та Росії обговорювали обмін полоненими у форматі "1000 на 1000".
А речник МЗС України Георгій Тихий наголосив, що ця домовленість є важливим результатом.
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