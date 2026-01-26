Видео
Главная Армия Нардеп высказался о перспективе окончания войны

Нардеп высказался о перспективе окончания войны

Ua ru
Дата публикации 26 января 2026 17:48
Переговоры с РФ — возможно ли окончание войны в ближайшее время
Украинские военные на фронте. Фото: АР

Российский диктатор Владимир Путин играет переговорами и имитирует готовность к перемирию. Окончания войны в ближайшей перспективе не будет.

Об этом заявил народный депутат Роман Костенко в эфире 24 канала.

Читайте также:

Возможен ли конец войны в ближайшей перспективе

Костенко считает, что Путин может имитировать готовность к перемирию, чтобы удерживать внимание Запада, в частности президента США Дональда Трампа, и избегать более жестких санкций.

"Окончания войны в ближайшей перспективе я не вижу. Путин будет играть переговорами и энергетическими перемириями, чтобы держать в фокусе внимания Трампа. Чтобы президент США думал, что Путин может на что-то согласиться и не арестовал, к примеру, теневой флот и не накладывал санкции 100%", — сказал нардеп.

По его словам, такие шаги являются частью игры Кремля и не свидетельствуют о реальной готовности прекратить боевые действия. Роман Костенко также выразил сомнение, что Россия согласится даже на энергетическое перемирие, поскольку не видит для этого никаких мотиваций.

Напомним, ранее в ISW заявили, что Путин не готов к компромиссу и реальным уступкам. Чтобы заставить Москву это сделать, нужно на нее больше давить.

А Даниил Гетманцев высказался об энергетическом перемирии. Нардеп заявил, что Россия имеет более сильную позицию.

Роман Костенко владимир путин переговоры война в Украине Россия
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
