Переговори з РФ — чи можливе закінчення війни найближчим часом

Українські військові на фронті. Фото: АР

Російський диктатор Володимир Путін грається переговорами та імітує готовність до перемир'я. Закінчення війни у найближчій перспективі не буде.

Про це заявив народний депутат Роман Костенко в ефірі 24 каналу.

Реклама

Читайте також:

Чи можливий кінець війни в найближчій перспективі

Костенко вважає, що Путін може імітувати готовність до перемир'я, аби втримувати увагу Заходу, зокрема президента США Дональда Трампа, та уникати жорсткіших санкцій.

"Закінчення війни в найближчій перспективі я не бачу. Путін буде гратися перемовинами і енергетичними перемир'ями, аби тримати у фокусі уваги Трампа. Щоб президент США думав, що Путін може на щось погодитися і не арештував, до прикладу, тіньовий флот та не накладав санкції 100%", — сказав нардеп.

За його словами, такі кроки є частиною гри Кремля і не свідчать про реальну готовність припинити бойові дії. Роман Костенко також висловив сумнів, що Росія погодиться навіть на енергетичне перемир'я, оскільки не бачить для цього жодних мотивацій.

Нагадаємо, раніше в ISW заявили, що Путін не готовий до компромісу та реальних поступок. Аби змусити Москву це зробити, потрібно на неї більше тиснути.

А Данило Гетманцев висловився про енергетичне перемир'я. Нардеп заявив, що Росія має сильнішу позицію.