Решение о мире будет принимать только Украина - нардеп

Украинские бойцы на фронте. Фото: REUTERS

Ни одно решение по урегулированию войны не будет принято без позиции Киева. Украина не позволит другим странам — ни Брюсселю, ни Вашингтону, ни Москве — диктовать условия мира.

Об этом сообщил народный депутат Украины Владимир Крейденко в эфире программы Вечір.LIVE.

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"Без нашего согласования не сможет ни Брюссель, ни Вашингтон, ни Москва диктовать условия мира", — сказал он.

По словам политика, решения будут приниматься не в кулуарах, не в штаб-квартирах НАТО и точно не в Кремле, а на украинской земле, руками украинских воинов и голосом народа.

Напомним, что ранее стало известно, что сегодня, 25 апреля, в Кремле состоялась встреча президента РФ Владимира Путина и спецпосланника президента США Трампа Стива Уиткоффа.

В США тем временем угрожают Украине, если власть не согласится принять мирный план на условиях России, который является невыгодным и опасным для суверенитета страны.