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Нардеп розкрив, чи можна закінчити війну без згоди України

25 квітня 2025 22:08
Анастасія Писаненко - редактор
Рішення щодо миру прийматиме лише Україна - нардеп
Українські бійці на фронті. Фото: REUTERS
Анастасія Писаненко - редактор

Жодне рішення щодо врегулювання війни не буде ухвалене без позиції Києва. Україна не дозволить іншим країнам — ані Брюсселю, ані Вашингтону, ані Москві — диктувати умови миру.

Про це повідомив народний депутат України Володимир Крейденко в ефірі програми Вечір.LIVE.

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"Без нашого погодження не зможе ні Брюссель, ні Вашингтон, ні Москва диктувати умови миру", — сказав він.

За словами політика, рішення прийматимуться не в кулуарах, не в штаб-квартирах НАТО і точно не в Кремлі, а на українській землі, руками українських воїнів і голосом народу.

Нагадаємо, що раніше стало відомо, що сьогодні, 25 квітня, у Кремлі відбулась зустріч президента РФ Володимира Путіна та спецпосланника президента США Трампа Стіва Віткоффа.

У США тим часом погрожують Україні, якщо влада не погодиться прийняти мирний план на умовах Росії, який є невигідним та небезпечним для суверенітету країни. 

США переговори Україна нардепи війна в Україні
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