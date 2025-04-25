Рішення щодо миру прийматиме лише Україна - нардеп

Українські бійці на фронті. Фото: REUTERS

Жодне рішення щодо врегулювання війни не буде ухвалене без позиції Києва. Україна не дозволить іншим країнам — ані Брюсселю, ані Вашингтону, ані Москві — диктувати умови миру.

Про це повідомив народний депутат України Володимир Крейденко в ефірі програми Вечір.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Умови миру вирішить лише Україна

"Без нашого погодження не зможе ні Брюссель, ні Вашингтон, ні Москва диктувати умови миру", — сказав він.

За словами політика, рішення прийматимуться не в кулуарах, не в штаб-квартирах НАТО і точно не в Кремлі, а на українській землі, руками українських воїнів і голосом народу.

Нагадаємо, що раніше стало відомо, що сьогодні, 25 квітня, у Кремлі відбулась зустріч президента РФ Володимира Путіна та спецпосланника президента США Трампа Стіва Віткоффа.

У США тим часом погрожують Україні, якщо влада не погодиться прийняти мирний план на умовах Росії, який є невигідним та небезпечним для суверенітету країни.