Мазурашу высказался относительно противников переговоров

Нардеп Георгий Мазурашу. Фото: Новини.LIVE

Народный депутат Георгий Мазурашу заявил, что украинцы не имеют права быть против переговоров, при этом не находясь на передовой. Он отметил, что прекращение боевых действий не означает капитуляцию.

Об этом Мазурашу заявил в эфире Ранок.LIVE в среду, 26 марта.

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"Мы имеем в стране очень интересную ситуацию, когда у нас очень большой процент тех, которые против переговоров и компромиссов", — сказал депутат.

По его словам, эти люди подверглись манипулятивной атаке и подают прекращение боевых действий, как капитуляцию. Они решительно настроены не отдавать ни одного метра территорий. Как отметил Мазурашу, ее никто и не собирается отдавать, потому что Россия просто забрала эту землю у Украины, а мы не можем ее вернуть.

"Но когда спрашиваешь, готовы ли они воевать — "мы должны вернуть", но исключительно чужими руками. Уникальная ситуация. Я убежден, что люди, которые не на передовой, не имеют морального права быть против переговоров, против каких-то неприятных очевидно компромиссов для нас, для того, чтобы вернуть мир в Украину, потому что они просто не там", — отметил нардеп.

Он считает, что если украинцы хотят защищать территории и возвращать их, то они должны взять оружие в руки. Мазурашу отметил, что большинство из этих людей даже теоретически не будут воевать, но они "за войну до последнего чужими руками".

Напомним, в Великобритании заявили о "тесном контакте" с США и Украиной на фоне переговоров в Эр-Рияде.

А Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, когда может начать действовать договоренность с Россией о прекращении огня.