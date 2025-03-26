Мазурашу висловився щодо противників переговорів

Нардеп Георгій Мазурашу. Фото: Новини.LIVE

Народний депутат Георгій Мазурашу заявив, що українці не мають права бути проти переговорів, при цьому не бувши на передовій. Він наголосив, що припинення бойових дій не означає капітуляцію.

Про це Мазурашу заявив в ефірі Ранок.LIVE у середу, 26 березня.

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"Ми маємо в країні дуже цікаву ситуацію, коли в нас надзвичайно великий відсоток тих, які проти переговорів та компромісів", — сказав депутат.

За його словами, ці люди зазнали маніпулятивної атаки та подають припинення бойових дій, як капітуляцію. Вони рішуче налаштовані не віддавати жодного метра територій. Як наголосив Мазурашу, її ніхто і не збирається віддавати, бо Росія просто забрала цю землю в України, а ми не можемо її повернути.

"Але коли запитуєш, чи вони готові воювати — "ми маємо повернути", але виключно чужими руками. Унікальна ситуація. Я переконаний, що люди, які не на передовій, не мають морального права бути проти переговорів, проти якихось неприємних очевидно компромісів для нас, задля того, щоб повернути мир в Україну, тому що вони просто не там", — зазначив нардеп.

Він вважає, що, якщо українці хочуть захищати території й повертати їх, то вони мають взяти зброю в руки. Мазурашу зауважив, що більшість з цих людей навіть теоретично не будуть воювати, але вони "за війну до останнього чужими руками".

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