СБУ объявила подозрение генералу РФ, который дал приказ ударить по облсовету в Николаеве

Последствия удара по облсовету. Фото: Николаевская ОГА

Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении российскому генералу Александру Дворникову. Он отдал приказ ударить "Искандером" по Николаевскому областному совету в 2022 году.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Telegram в четверг, 13 февраля.

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Подозрение генералу РФ

СБУ собрала доказательства военных преступлений российского генерала Александра Дворникова, который занимал должность командующего Южного военного округа вооруженных сил РФ.

Именно по его приказу 29 марта 2022 года оккупанты ударили ракетой по административному зданию областного совета в Николаеве.

Для атаки россияне применили крылатую ракету класса "земля-земля" с оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" во временно оккупированном Крыму.

Подозрение Александру Дворникову

"Тогда в результате вражеского удара погибли 36 человек. Еще 38 получили ранения различной степени тяжести", — напомнили в СБУ.

Также из-за взрыва были повреждены расположенные рядом многоквартирные дома, центр детского творчества, коммерческие объекты и гражданские автомобили.

Поэтому СБУ заочно объявила подозрение Дворникову в нарушении законов и обычаев войны, повлекших гибель людей. Сейчас продолжаются комплексные мероприятия для привлечения его к ответственности.

Скриншот поста СБУ

Скриншот поста СБУ

Напомним, СБУ разоблачила в своих рядах "крысу" ФСБ, которая передавала информацию врагу.

Также суд уже избрал Дмитрию Козюре меру пресечения в виде двух месяцев содержания под стражей без права внесения залога.