СБУ оголосила підозру генералу РФ, який дав наказ вдарити по облраді у Миколаєві

Наслідки удару по облраді. Фото: Миколаївська ОВА

Служба безпеки України заочно повідомила про підозру російському генералу Олександру Дворнікову. Він віддав наказ вдарити Іскандером" по Миколаївській обласній раді у 2022 році.

Про це повідомила пресслужба СБУ у Telegram у четвер, 13 лютого.

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Підозра генералу РФ

СБУ зібрала докази воєнних злочинів російського генерала Олександра Дворнікова, який обіймав посаду командувача Південного військового округу збройних сил РФ.

Саме за його наказом 29 березня 2022 року окупанти вдарили ракетою по адміністративній будівлі обласної ради у Миколаєві.

Для атаки росіяни застосували крилату ракету класу "земля-земля" з оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер" у тимчасово окупованому Криму.

Підозра Олександру Дворнікову

"Тоді унаслідок ворожого удару загинуло 36 людей. Ще 38 отримали поранення різного ступеня тяжкості", — нагадали в СБУ.

Також через вибух було пошкоджено розташовані поруч багатоквартирні будинки, центр дитячої творчості, комерційні об’єкти та цивільні автомобілі.

Тому СБУ заочно оголосила підозру Дворнікову у порушенні законів і звичаїв війни, які спричинили загибель людей. Наразі тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності.

Скриншот допису СБУ

Скриншот допису СБУ

Нагадаємо, СБУ викрила у своїх лавах "щура" ФСБ, який передавав інформацію ворогу.

Також суд вже обрав Дмитру Козюрі запобіжний захід у вигляді двох місяців тримання під вартою без права внесення застави.