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Востребованные вакансии в бригаде Гвардии наступления "Спартан" — кого ищут

15 апреля 2024 18:50
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Востребованные вакансии в Бригаде Гвардии наступления "Спарта" - кого ищут
Бойцы Гвардии наступления "Спартан". Фото: СПАРТАН/Telegram
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Третья бригада оперативного назначения Гвардии наступления "Спартан" открыли вакансии — боевой медик, номер обслуги миномета, пулеметчик, химик-дозиметрист и сапер. Ответственных и мотивированных специалистов приглашают присоединиться к нашей бригаде и присоединиться к защите Украины.

Объявление о трудоустройстве размещено на странице бригады "Спартан" в Telegram в понедельник, 15 апреля.

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Условия работы

  • Официальное трудоустройство — мобилизация до конца военного положения или служба по контракту.
  • Социальные гарантии и компенсации.
  • Зарплата от 25 000 до 125 000 гривен в зависимости от выполненных задач и места службы.
  • Оказание медицинской помощи и компенсация за ранения в результате боевых действий.
  • Вещественное и продовольственное обеспечение.

Вакансии в "Спартан"

Боевой медик

Обязанности:

  • Оказание необходимой медицинской помощи.
  • Ведение медицинской документации.
  • Проведение периодических медицинских осмотров.

Требования:

  • Профильное медицинское образование.
  • Пригодность в службе по состоянию здоровья.

Номер обслуживания миномета

Обязанности:

  • Ведение минометной артиллерийской подготовки.
  • Обслуживание минометного вооружения.

Пулеметчик

Обязанности:

  • Выполнение боевых задач.
  • Поддержание боевой готовности вооружения, техники и боеприпасов.

Химик-дозиметрист

Обязанности:

  • Поддержка вооружения и средств РХБ наблюдения.
  • Знание тактики действий в разных боевых условиях.

Требования:

  • Профильное образование в области химии.
  • Пригодность к службе по состоянию здоровья.

Сапер

Обязанности:

  • Выполнение задач по инженерному оборудованию.
  • Работа с взрывоопасными предметами.

Также бригада спецназа "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения абдоминального, торакального хирурга. Специалисту обещают зарплату от 25 до 125 тысяч гривен в месяц.

В Офисе поддержки изменений Министерства обороны объявили поиск специалистов в сфере кибербезопасности. Речь идет о четырех вакансиях, которые предусматривают службу в структурном подразделении оборонного ведомства.

война
военные
мобилизация
вакансии
война в Украине

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