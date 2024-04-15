Востребованные вакансии в Бригаде Гвардии наступления "Спарта" - кого ищут

Бойцы Гвардии наступления "Спартан". Фото: СПАРТАН/Telegram

Третья бригада оперативного назначения Гвардии наступления "Спартан" открыли вакансии — боевой медик, номер обслуги миномета, пулеметчик, химик-дозиметрист и сапер. Ответственных и мотивированных специалистов приглашают присоединиться к нашей бригаде и присоединиться к защите Украины.

Объявление о трудоустройстве размещено на странице бригады "Спартан" в Telegram в понедельник, 15 апреля.

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Условия работы

Официальное трудоустройство — мобилизация до конца военного положения или служба по контракту.

Социальные гарантии и компенсации.

Зарплата от 25 000 до 125 000 гривен в зависимости от выполненных задач и места службы.

Оказание медицинской помощи и компенсация за ранения в результате боевых действий.

Вещественное и продовольственное обеспечение.

Вакансии в "Спартан"

Боевой медик

Обязанности:

Оказание необходимой медицинской помощи.

Ведение медицинской документации.

Проведение периодических медицинских осмотров.

Требования:

Профильное медицинское образование.

Пригодность в службе по состоянию здоровья.

Номер обслуживания миномета

Обязанности:

Ведение минометной артиллерийской подготовки.

Обслуживание минометного вооружения.

Пулеметчик

Обязанности:

Выполнение боевых задач.

Поддержание боевой готовности вооружения, техники и боеприпасов.

Химик-дозиметрист

Обязанности:

Поддержка вооружения и средств РХБ наблюдения.

Знание тактики действий в разных боевых условиях.

Требования:

Профильное образование в области химии.

Пригодность к службе по состоянию здоровья.

Сапер

Обязанности:

Выполнение задач по инженерному оборудованию.

Работа с взрывоопасными предметами.

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