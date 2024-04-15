Востребованные вакансии в Бригаде Гвардии наступления "Спарта" - кого ищут

Востребованные вакансии в бригаде Гвардии наступления "Спартан" — кого ищут
Третья бригада оперативного назначения Гвардии наступления "Спартан" открыли вакансии — боевой медик, номер обслуги миномета, пулеметчик, химик-дозиметрист и сапер. Ответственных и мотивированных специалистов приглашают присоединиться к нашей бригаде и присоединиться к защите Украины.
Объявление о трудоустройстве размещено на странице бригады "Спартан" в Telegram в понедельник, 15 апреля.
Условия работы
- Официальное трудоустройство — мобилизация до конца военного положения или служба по контракту.
- Социальные гарантии и компенсации.
- Зарплата от 25 000 до 125 000 гривен в зависимости от выполненных задач и места службы.
- Оказание медицинской помощи и компенсация за ранения в результате боевых действий.
- Вещественное и продовольственное обеспечение.
Вакансии в "Спартан"
Боевой медик
Обязанности:
- Оказание необходимой медицинской помощи.
- Ведение медицинской документации.
- Проведение периодических медицинских осмотров.
Требования:
- Профильное медицинское образование.
- Пригодность в службе по состоянию здоровья.
Номер обслуживания миномета
Обязанности:
- Ведение минометной артиллерийской подготовки.
- Обслуживание минометного вооружения.
Пулеметчик
Обязанности:
- Выполнение боевых задач.
- Поддержание боевой готовности вооружения, техники и боеприпасов.
Химик-дозиметрист
Обязанности:
- Поддержка вооружения и средств РХБ наблюдения.
- Знание тактики действий в разных боевых условиях.
Требования:
- Профильное образование в области химии.
- Пригодность к службе по состоянию здоровья.
Сапер
Обязанности:
- Выполнение задач по инженерному оборудованию.
- Работа с взрывоопасными предметами.
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