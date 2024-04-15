Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Армія arrow Найзатребуваніші вакансії у бригаді Гвардії наступу "Спартан" — кого шукають arrow

Найзатребуваніші вакансії у бригаді Гвардії наступу "Спартан" — кого шукають

15 квітня 2024 18:50
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Найзатребувані вакансії у Бригаді Гвардії наступу "Спарта" — кого шукають
Бійці Гвардії наступу "Спартан". Фото: СПАРТАН / Telegram
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Третя бригада оперативного призначення Гвардії наступу "Спартан" відкрилп вакансії — бойовий медик, номер обслуги міномета, кулеметник, хімік-дозиметрист і сапер. Відповідальних та мотивованих спеціалістів запрошують приєднатися до нашої бригади та долучитися до захисту України.

Оголошення про працевлаштування було розміщене на сторінці бригади "Спартан" у Telegram у понеділок, 15 квітня.

Читайте також:

Умови роботи роботи

  • Офіційне працевлаштування — мобілізація до кінця воєнного стану або служба за контрактом.
  • Соціальні гарантії та компенсації.
  • Зарплата від 25 000 до 125 000 гривень, залежно від виконаних завдань та місця служби.
  • Надання медичної допомоги та компенсація за поранення внаслідок бойових дій.
  • Речове та продовольче забезпечення.

Вакансії в "Спартан"

Бойовий медик

Обов'язки:

  • Надання необхідної медичної допомоги.
  • Ведення медичної документації.
  • Проведення періодичних медичних оглядів.

Вимоги:

  • Профільна медична освіта.
  • Придатність до служби за станом здоров'я.

Номер обслуги міномета

Обов'язки:

  • Ведення мінометної артилерійської підготовки.
  • Обслуговування мінометного озброєння.

Кулеметник

Обов'язки:

  • Виконання бойових задач.
  • Підтримання в бойовій готовності озброєння, техніки та боєприпасів.

Хімік-дозиметрист

Обов'язки:

  • Підтримка озброєння та засобів РХБ спостереження.
  • Знання тактики дій в різних бойових умовах.

Вимоги:

  • Профільна освіта в галузі хімії.
  • Придатність до служби за станом здоров'я.

Сапер

Обов'язки:

  • Виконання завдань з інженерного обладнання.
  • Робота з вибухонебезпечними предметами.

Також бригада спецпризначення "Азов" шукає в свої батальйони та інші підрозділи абдомінального, торакального хірурга. Фахівцю обіцяють зарплату від 25 до 125 тисяч гривень на місяць.

В Офісі підтримки змін Міністерства оборони оголосили пошук спеціалістів у сфері кібербезпеки. Йдеться про чотири вакансії, які передбачають службу в структурному підрозділі оборонного відомства.

війна
військові
мобілізація
вакансії
війна в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

Новина з відео

22:53 В українців вимагають документи на вулиці — які існують шість законних підстав

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

3 квітня 2024

20:40 Проста ситуація, в якій багато хто помиляється, — хто з водіїв проїде першим

12 квітня 2024

07:19 Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новий закон про мобілізацію

2 квітня 2024
Новина з відео

19:24 Чи можна садити горіх біля будинку — цю відповідь має знати кожен

11 квітня 2024
Оновлено

06:02Обстріл Львівської області — лунають потужні вибухи

4 квітня 2024

08:48 Циганков піде з Жирони наприкінці сезону — українцем цікавиться відомий клуб

7 квітня 2024

08:22 Офіційні фан-клуби Євробачення обирають своїх фаворитів — скільки балів в України

3 квітня 2024
Новина з відео

07:30 Коли садити картоплю у квітні 2024 — найсприятливіші дати за місячним календарем