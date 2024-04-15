Найзатребувані вакансії у Бригаді Гвардії наступу "Спарта" — кого шукають

Бійці Гвардії наступу "Спартан". Фото: СПАРТАН / Telegram

Третя бригада оперативного призначення Гвардії наступу "Спартан" відкрилп вакансії — бойовий медик, номер обслуги міномета, кулеметник, хімік-дозиметрист і сапер. Відповідальних та мотивованих спеціалістів запрошують приєднатися до нашої бригади та долучитися до захисту України.

Оголошення про працевлаштування було розміщене на сторінці бригади "Спартан" у Telegram у понеділок, 15 квітня.

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Умови роботи роботи

Офіційне працевлаштування — мобілізація до кінця воєнного стану або служба за контрактом.

Соціальні гарантії та компенсації.

Зарплата від 25 000 до 125 000 гривень, залежно від виконаних завдань та місця служби.

Надання медичної допомоги та компенсація за поранення внаслідок бойових дій.

Речове та продовольче забезпечення.

Вакансії в "Спартан"

Бойовий медик

Обов'язки:

Надання необхідної медичної допомоги.

Ведення медичної документації.

Проведення періодичних медичних оглядів.

Вимоги:

Профільна медична освіта.

Придатність до служби за станом здоров'я.

Номер обслуги міномета

Обов'язки:

Ведення мінометної артилерійської підготовки.

Обслуговування мінометного озброєння.

Кулеметник

Обов'язки:

Виконання бойових задач.

Підтримання в бойовій готовності озброєння, техніки та боєприпасів.

Хімік-дозиметрист

Обов'язки:

Підтримка озброєння та засобів РХБ спостереження.

Знання тактики дій в різних бойових умовах.

Вимоги:

Профільна освіта в галузі хімії.

Придатність до служби за станом здоров'я.

Сапер

Обов'язки:

Виконання завдань з інженерного обладнання.

Робота з вибухонебезпечними предметами.

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