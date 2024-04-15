Найзатребувані вакансії у Бригаді Гвардії наступу "Спарта" — кого шукають

Найзатребуваніші вакансії у бригаді Гвардії наступу "Спартан" — кого шукають
Третя бригада оперативного призначення Гвардії наступу "Спартан" відкрилп вакансії — бойовий медик, номер обслуги міномета, кулеметник, хімік-дозиметрист і сапер. Відповідальних та мотивованих спеціалістів запрошують приєднатися до нашої бригади та долучитися до захисту України.
Оголошення про працевлаштування було розміщене на сторінці бригади "Спартан" у Telegram у понеділок, 15 квітня.
Умови роботи роботи
- Офіційне працевлаштування — мобілізація до кінця воєнного стану або служба за контрактом.
- Соціальні гарантії та компенсації.
- Зарплата від 25 000 до 125 000 гривень, залежно від виконаних завдань та місця служби.
- Надання медичної допомоги та компенсація за поранення внаслідок бойових дій.
- Речове та продовольче забезпечення.
Вакансії в "Спартан"
Бойовий медик
Обов'язки:
- Надання необхідної медичної допомоги.
- Ведення медичної документації.
- Проведення періодичних медичних оглядів.
Вимоги:
- Профільна медична освіта.
- Придатність до служби за станом здоров'я.
Номер обслуги міномета
Обов'язки:
- Ведення мінометної артилерійської підготовки.
- Обслуговування мінометного озброєння.
Кулеметник
Обов'язки:
- Виконання бойових задач.
- Підтримання в бойовій готовності озброєння, техніки та боєприпасів.
Хімік-дозиметрист
Обов'язки:
- Підтримка озброєння та засобів РХБ спостереження.
- Знання тактики дій в різних бойових умовах.
Вимоги:
- Профільна освіта в галузі хімії.
- Придатність до служби за станом здоров'я.
Сапер
Обов'язки:
- Виконання завдань з інженерного обладнання.
- Робота з вибухонебезпечними предметами.
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