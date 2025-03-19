Война в Украине — в Финляндии сделали заявление о способности ВСУ

Александер Стубб и Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Вооруженные силы являются самыми сильными и самыми современными в Европе. Финляндии есть чему научиться у Украины.

Об этом заявил президент Финляндии Александер Стубб на пресс-конференции с Владимиром Зеленским.

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"Финляндии есть чему научиться у Украины. ВСУ являются самыми сильными и наиболее современными в Европе. Украинское общество является объединенным и украинцы показали чрезвычайную стойкость", — подчеркнул Стубб.

По его словам, финские люди обеспечили донации для Украины на более 100 млн евро. Кроме того, в защите нашей страны помогала финская промышленность.

Президент Финляндии подчеркнул, что его страна будет продолжать оказывать крепкую поддержку Киеву, поскольку понимает через что проходят украинцы.

Напомним, 18 марта Зеленский вместе с женой прибыл в Финляндию. Там он встретился с президентом страны.

Во время встречи лидеров Александр Стубба заявил, что безусловное прекращение огня между Украиной и Россией неприемлемо. Он считает, что следует продолжать оказывать давление на Кремль.