Війна в Україні — у Фінляндії зробили заяву про спроможність ЗСУ

Александер Стубб та Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Збройні сили є найсильнішими і найсучаснішими в Європі. Фінляндіє має чого навчитися в України.

Про це заявив президент Фінляндії Александер Стубб на пресконференції з Володимиром Зеленським.

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"Фінляндії є чого навчитися в України. ЗСУ є найсильнішими та найбільш сучасними в Єропі. Українське суспільство є об'єданним і українці показали надзвичайну стійкість", — наголосив Стубб.

За його словами, фінські люди забезпечили донації для України на понад 100 млн євро. Крім того, в захисті нашої країни допомагала фінська промиловвість.

Президент Фінляндії підкреслив, що його країна буде продовжувати надавати міцну підтримку Києві, оскільки розуміє через що проходять українці.

Нагадаємо, 18 березня Зеленський разом із дружиною прибув до Фінляндії. Там він зустрівся з президентом країни.

Під час зустрічі лідерів Александр Стубба заявив, що безумовне припинення вогню між Україною та Росією неприйнятне. Він вважає, що слід продовжувати чинити тиск на Кремль.