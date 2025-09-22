Видео
Самое большое в мире — военные раскрыли детали производства БпЛА

Самое большое в мире — военные раскрыли детали производства БпЛА

Ua ru
Дата публикации 22 сентября 2025 13:09
Производство дронов в Украине — в полку Ахиллес раскрыли детали
Производство дронов в Украине. Фото: Минцифра

Производство дронов в Украине является крупнейшим во всем мире. Развитие дроновых технологий сейчас в первую очередь происходит в нашей стране.

Об этом заявил заместитель командира 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Олесь Маляревич в эфире Ранок.LIVE 22 сентября.

Читайте также:

В Украине самое большое производство дронов во всем мире

"Каждый день происходит что-то такое, чего никогда не было в истории раньше. Сейчас развитие дроновых технологий сейчас происходит именно в Украине и производство дронов больше всего сейчас в Украине", — сказал Маляревич.

По его словам, партнеры учатся у нас и участвуют в совместных проектах для создания современных дронов, актуальных в любом вооруженном конфликте.

Военный также поддержал идею экспорта украинских БпЛА, если производители могут обеспечить объемы, превышающие потребности армии. Он отметил, что украинские производители должны занять мировой рынок дронов, иначе это сделают другие страны, используя те же технологии.

Напомним, на выставке Brave1 Defense Tech Valley 2025 во Львове показали большой подводный украинский дрон TOLOKA. Его дальность до 2000 км, а переносить дрон может груз до 5 тонн.

В то же время Владимир Зеленский ранее сообщал, что Украина частично откроет экспорт оружия. Это позволит увеличить количество дронов на фронте и компенсировать дефицит финансирования.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
