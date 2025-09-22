Виробництво дронів в Україні — в полку Ахіллес розкрили деталі

Виробництво дронів в Україні. Фото: Мінцифра

Виробництво дронів в Україні є найбільшим в усьому світі. Розвиток дронових технологій зараз найперше відбувається в нашій країні.

Про це заявив заступник командира 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Олесь Маляревич в ефірі Ранок.LIVE 22 вересня.

"Кожного дня відбувається щось таке, чого ніколи не було в історії раніше. Зараз розвиток дронових технологій зараз відбувається саме в Україні і виробництво дронів найбільше зараз в Україні", — сказав Маляревич.

За його словами, партнери вчаться у нас і беруть участь у спільних проєктах для створення сучасних дронів, актуальних у будь-якому збройному конфлікті.

Військовий також підтримав ідею експорту українських БпЛА, якщо виробники можуть забезпечити обсяги, що перевищують потреби армії. Він наголосив, що українські виробники мають зайняти світовий ринок дронів, інакше це зроблять інші країни, використовуючи ті самі технології.

Нагадаємо, на виставці Brave1 Defense Tech Valley 2025 у Львові показали великий підводний український дрон TOLOKA. Його дальність до 2000 км, а переносити дрон може вантаж до 5 тонн.

Водночас Володимир Зеленський раніше повідомляв, що Україна частково відкриє експорт зброї. Це дозволить збільшити кількість дронів на фронті та компенсувати дефіцит фінансування.