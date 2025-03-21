Атака на Запорожье 20 марта - сколько пострадавших

На Запорожье возросло количество пострадавших после обстрела
В Запорожской области возросло количество пострадавших жителей в результате российской атаки вечером 20 марта. Речь идет о пяти людях в Запорожском районе.
Об этом сообщает председатель Запорожской ОГА Иван Федоров в Telegram.
Обстрел Запорожской области 20 марта
"До пяти возросло количество пострадавших в результате вражеской атаки на Запорожский район. Ранены три женщины, мужчина и ребенок", — уточнил глава области.
Федоров добавил, что сейчас пострадавшим оказывают всю необходимую медицинскую помощь.
Напомним, что российские захватчики несколько раз ударили по Запорожской области вечером в четверг, 20 марта. В результате обстрелов также повреждена жилая инфраструктура.
Впоследствии спасатели ГСЧС показали последствия атаки России на Запорожский район. На месте ударов зафиксировали пожары домов и авто.
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