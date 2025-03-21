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На Запорожье возросло количество пострадавших после обстрела

21 марта 2025 00:45
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор
Атака на Запорожье 20 марта - сколько пострадавших
Последствия обстрелов РФ Запорожской области. Фото: ivan_fedorov_zp
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор

В Запорожской области возросло количество пострадавших жителей в результате российской атаки вечером 20 марта. Речь идет о пяти людях в Запорожском районе.

Об этом сообщает председатель Запорожской ОГА Иван Федоров в Telegram.

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"До пяти возросло количество пострадавших в результате вражеской атаки на Запорожский район. Ранены три женщины, мужчина и ребенок", — уточнил глава области.

Федоров добавил, что сейчас пострадавшим оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

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Пожар в доме после атаки РФ. Фото: ivan_fedorov_zp
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Дым от пожара после российского обстрела. Фото: ivan_fedorov_zp
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Последствия российского удара в Запорожской области. Фото: ivan_fedorov_zp
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Поврежденное сооружение после российской атаки. Фото: ivan_fedorov_zp
На Запорожье возросло количество пострадавших после обстрела - фото 5
Скриншот сообщения Ивана Федорова в Telegram

Напомним, что российские захватчики несколько раз ударили по Запорожской области вечером в четверг, 20 марта. В результате обстрелов также повреждена жилая инфраструктура.

Впоследствии спасатели ГСЧС показали последствия атаки России на Запорожский район. На месте ударов зафиксировали пожары домов и авто.

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