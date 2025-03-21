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На Запоріжжі зросла кількість постраждалих після обстрілу

21 березня 2025 00:45
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор
Атака на Запоріжжя 20 березня — скільки постраждалих
Наслідки обстрілів РФ Запорізької області. Фото: ivan_fedorov_zp
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор

У Запорізькій області зросла кількість постраждалих мешканців внаслідок російської атаки ввечері 20 березня. Йдеться про п'ятьох людей у Запорізькому районі.

Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram.

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"До пʼяти зросла кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запорізький район. Поранено трьох жінок, чоловіка та дитину", — уточнив очільник області. 

Федоров додав, що наразі постраждалим надають всю необхідну медичну допомогу.

Атака на Запорізьку область 20 березня
Пожежа в будинку після атаки РФ. Фото: ivan_fedorov_zp
Вибухи в Запоріжжі 20 березня
Дим від пожежі після російського обстрілу. Фото: ivan_fedorov_zp
Обстріл Запоріжжя 20 березня
Наслідки російського удару в Запорізькій області. Фото: ivan_fedorov_zp
Наслідки ударів по Запорізькій області 20 березня
Пошкоджена споруда після російської атаки. Фото: ivan_fedorov_zp
На Запоріжжі зросла кількість постраждалих після обстрілу - фото 5
Скриншот повідомлення Івана Федорова в Telegram

Нагадаємо, що російські загарбники кілька разів вдарили по Запорізькій області ввечері в четвер, 20 березня. Внаслідок обстрілу також пошкоджено житлову інфраструктуру

Згодом рятувальники ДСНС показали наслідки атаки Росії на Запорізький район. На місці ударів зафіксували пожежі будинків та авто.

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