Атака на Запоріжжя 20 березня — скільки постраждалих

На Запоріжжі зросла кількість постраждалих після обстрілу
У Запорізькій області зросла кількість постраждалих мешканців внаслідок російської атаки ввечері 20 березня. Йдеться про п'ятьох людей у Запорізькому районі.
Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram.
Обстріл Запорізької області 20 березня
"До пʼяти зросла кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запорізький район. Поранено трьох жінок, чоловіка та дитину", — уточнив очільник області.
Федоров додав, що наразі постраждалим надають всю необхідну медичну допомогу.
Нагадаємо, що російські загарбники кілька разів вдарили по Запорізькій області ввечері в четвер, 20 березня. Внаслідок обстрілу також пошкоджено житлову інфраструктуру.
Згодом рятувальники ДСНС показали наслідки атаки Росії на Запорізький район. На місці ударів зафіксували пожежі будинків та авто.
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