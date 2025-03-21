Атака на Запоріжжя 20 березня — скільки постраждалих

Наслідки обстрілів РФ Запорізької області. Фото: ivan_fedorov_zp

У Запорізькій області зросла кількість постраждалих мешканців внаслідок російської атаки ввечері 20 березня. Йдеться про п'ятьох людей у Запорізькому районі.

Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram.

Читайте також:

Обстріл Запорізької області 20 березня

"До пʼяти зросла кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запорізький район. Поранено трьох жінок, чоловіка та дитину", — уточнив очільник області.

Федоров додав, що наразі постраждалим надають всю необхідну медичну допомогу.

Пожежа в будинку після атаки РФ. Фото: ivan_fedorov_zp

Дим від пожежі після російського обстрілу. Фото: ivan_fedorov_zp

Наслідки російського удару в Запорізькій області. Фото: ivan_fedorov_zp

Пошкоджена споруда після російської атаки. Фото: ivan_fedorov_zp

Скриншот повідомлення Івана Федорова в Telegram

Нагадаємо, що російські загарбники кілька разів вдарили по Запорізькій області ввечері в четвер, 20 березня. Внаслідок обстрілу також пошкоджено житлову інфраструктуру.

Згодом рятувальники ДСНС показали наслідки атаки Росії на Запорізький район. На місці ударів зафіксували пожежі будинків та авто.