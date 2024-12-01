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На Запорожье почти достроили укрепление — учли новые угрозы

1 декабря 2024 02:20
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Новые лени обороны Запорожья включают в себя элементы защиты от дронов
Элементы для строительства фортификаций. Иллюстративное фото: УНИАН
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

Строительство фортификаций возле Запорожья почти завершено. Это многоэшелонированная оборона не только города, но и ближайших населенных пунктов для того, чтобы сделать Запорожскую область хорошо укрепленной.

Об этом в эфире Телемарафона заявил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

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По его словам, современные фортификации включают защиту от вражеских дронов, что явилось ключевым элементом новой оборонной стратегии.

Федоров также подчеркнул, что новые фортификационные сооружения значительно усовершенствованы по сравнению со строившимися даже год назад.

"Поскольку основная угроза сегодня от врага — это непосредственно дроны разного типа, то и защита должна быть в первую очередь от дронов, от FPV-дронов, которыми враг чаще всего атакует позиции наших защитников", — сказал он.

Напомним, в Запорожье в результате атаки беспилотников 25 ноября ранения получил один ребенок.

Ранее мы сообщали, что в результате атаки на Запорожье была ранена 16-летняя девушка.

Запорожье Иван Федоров война в Украине війна фронт

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