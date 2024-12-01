Нові ліні оборони Запоріжжя містять в собі елементи захисту від дронів

Елементи для будування фортифікацій. Ілюстративне фото: УНІАН

Будівництво фортифікацій біля Запоріжжя майже завершено. Це багатоешелонована оборона не лише міста, а й найближчих населених пунктів для того, щоб зробити Запорізьку область добре укріпленою.

Про це в етері Телемарафону заявив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

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За його словами, сучасні фортифікації включають захист від ворожих дронів, що стало ключовим елементом нової оборонної стратегії.

Федоров також підкреслив, що нові фортифікаційні споруди значно вдосконалені порівняно з тими, що будувалися навіть рік тому.

"Оскільки основна загроза сьогодні від ворога – це безпосередньо дрони різного типу, то й захист має бути в першу чергу від дронів, від FPV-дронів, якими ворог найчастіше атакує позиції наших захисників", — сказав він.

Нагадаємо, у Запоріжжі внаслідок атаки безпілотників 25 листопада поранення отримала одна дитина.

Раніше ми повідомляли, що унаслідок атаки на Запоріжжя було поранено 16-річну дівчину.