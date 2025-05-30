В Закарпатской области гражданские избили пограничников — подробности нападения

На Закарпатье совершили нападение на пограничников — подробности
Вечером в четверг, 29 мая, в Закарпатской области местные жители совершили нападение на пограничный наряд. Пострадали представители ГПСУ, проверявшие граждан, которые, вероятно, причастны к переправке мужчин призывного возраста через государственную границу.
Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины.
Нападение на охранников госграницы
Инцидент произошел в ромском поселении города Великий Березный. Во время опроса, который проводили представители ГПСУ, Нацгвардии и Нацполиции, группа граждан начала сопротивляться правоохранителям и подстрекала к этому других, в частности женщин и несовершеннолетних. В пограничников и служебный автотранспорт начали бросать камни и кирпичи. Для самообороны военнослужащим пришлось применить физическую силу и устройства для отстрела резиновых пуль.
Во время конфликта получили телесные повреждения средней тяжести двое пограничников. Пострадавших доставили в местную больницу и оказали им медицинскую помощь. Также есть повреждения двух автомобилей пограничников.
Нападавших задержали и направили в Национальную полицию сообщение о признаках насилия в отношении работников правоохранительных органов и повреждения имущества (ст. 345 и ст. 194 Уголовного кодекса Украины).
Напомним, недавно в Киеве девушки подросткового возраста устроили драку в электричке. Инцидент расследуют правоохранители.
Также мы сообщали, что в Винницком ТЦК прокомментировали слухи об избиении гражданского военнослужащим. Информацию о конфликте подтвердили, но заявили, что травм военнообязанный не получил.
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