У Закарпатській області цивільні побили прикордонників — подробиці нападу

Прикордонник, який постраждав від нападу. Фото: Західне регіональне управління Держприкордонної служби України

Увечері в четвер, 29 травня, у Закарпатській області місцеві жителі вчинили напад на прикордонний наряд. Постраждали представники ДПСУ, які перевіряли громадян, які, ймовірно, причетні до переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України.

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Інцидент стався в ромському поселенні міста Великий Березний. Під час опитування, яке проводили представники ДПСУ, Нацгвардії та Нацполіції, група громадян почала чинити опір правоохоронцям і підбурювала до цього інших, зокрема жінок і неповнолітніх. У прикордонників і службовий автотранспорт почали жбурляти каміння та цеглини. Задля самооборони військовослужбовцям довелося застосувати фізичну силу та пристрої для відстрілу гумових куль.

Під час конфлікту зазнали тілесних ушкоджень середньої важкості двоє прикордонників. Потерпілих доправили до місцевої лікарні та надали їм медичну допомогу. Також є пошкодження двох автівок прикордонників.

Нападників затримали та направили до Національної поліції повідомлення про ознаки насильства щодо працівників правоохоронних органів і пошкодження майна (ст. 345 і ст. 194 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, нещодавно в Києві дівчата підліткового віку влаштували бійку в електричці. Інцидент розслідують правоохоронці.

Також ми повідомляли, що Вінницькому ТЦК прокоментували чутки про побиття цивільного військовослужбовцем. Інформацію про конфлікт підтвердили, але заявили, що травм військовозобов'язаний не зазнав.