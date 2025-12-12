Ночная атака БпЛА 12 декабря — сколько дронов ПВО Украины сбила

Боец мобильной огневой группы сбивает дрон. Фото: Командование ПС ВСУ

В ночь на 12 декабря российские войска совершили массированную атаку беспилотниками по территории Украины. Противник применил всего 80 ударных БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотники других типов. Около 50 из них были дронами-камикадзе Shahed.

Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ.

Реклама

Читайте также:

Сколько дронов сбила ПВО 12 декабря

По предварительным данным, по состоянию на 09:00 силами противовоздушной обороны было сбито или подавлено 64 вражеских беспилотника на севере, юге и востоке страны.

Запуски дронов осуществлялись российскими войсками с направлений Брянск, Орел, Курск, Приморско-Ахтарск и Миллерово, а также с временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, в частности, из районов Чауды и Гвардейского.

Статистика сбития. Фото: Воздушные силы ВСУ

В то же время зафиксировано попадание 12 ударных БпЛА на восьми локациях. Также сообщается о падении обломков сбитых дронов еще на трех локациях.

Напомним, россияне дронами убили мужчину и ранили еще нескольких гражданских в Днепропетровской области.

Тем временем ВСУ удалось атаковать аэродром во временно оккупированном Крыму — известно о жертвах среди россиян и поврежденном самолете.