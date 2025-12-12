Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия На восьми локациях попало 12 дронов — как отработала ПВО ночью

На восьми локациях попало 12 дронов — как отработала ПВО ночью

Ua ru
Дата публикации 12 декабря 2025 09:58
Ночная атака БпЛА 12 декабря — сколько дронов ПВО Украины сбила
Боец мобильной огневой группы сбивает дрон. Фото: Командование ПС ВСУ

В ночь на 12 декабря российские войска совершили массированную атаку беспилотниками по территории Украины. Противник применил всего 80 ударных БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотники других типов. Около 50 из них были дронами-камикадзе Shahed.

Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ.

Реклама
Читайте также:

Сколько дронов сбила ПВО 12 декабря

По предварительным данным, по состоянию на 09:00 силами противовоздушной обороны было сбито или подавлено 64 вражеских беспилотника на севере, юге и востоке страны.

Запуски дронов осуществлялись российскими войсками с направлений Брянск, Орел, Курск, Приморско-Ахтарск и Миллерово, а также с временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, в частности, из районов Чауды и Гвардейского.

null
Статистика сбития. Фото: Воздушные силы ВСУ

В то же время зафиксировано попадание 12 ударных БпЛА на восьми локациях. Также сообщается о падении обломков сбитых дронов еще на трех локациях.

Напомним, россияне дронами убили мужчину и ранили еще нескольких гражданских в Днепропетровской области.

Тем временем ВСУ удалось атаковать аэродром во временно оккупированном Крыму — известно о жертвах среди россиян и поврежденном самолете.

беспилотники ПВО дроны Воздушные Силы ВСУ
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации