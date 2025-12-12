Відео
На вісьмох локаціях влучило 12 дронів — як відпрацювала ППО вночі

Ua ru
Дата публікації: 12 грудня 2025 09:58
Нічна атака БпЛА 12 грудня — скільки дронів ППО України збила
Боєць мобільної вогневої групи збиває дрон. Фото: Командування ПС ЗСУ

У ніч на 12 грудня російські війська здійснили масовану атаку безпілотниками по території України. Противник застосував загалом 80 ударних БпЛА типу Shahed, "Гербера" та безпілотники інших типів. Близько 50 з них були дронами-камікадзе Shahed.

Про це повідомили в пресслужбі Повітряних сил ЗСУ. 

Читайте також:

Скільки дронів збила ППО 12 грудня

За попередніми даними, станом на 09:00 силами протиповітряної оборони було збито або подавлено 64 ворожі безпілотники на півночі, півдні та сході країни.

Запуски дронів здійснювалися російськими військми із напрямків Брянськ, Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ та Міллєрово, а також з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, зокрема, з районів Чауди та Гвардійського.

null
Статистика збиття. Фото: Повітряні сили ЗСУ

Водночас зафіксовано влучання 12 ударних БпЛА на восьми локаціях. Також повідомляється про падіння уламків збитих дронів ще на трьох локаціях.

Нагадаємо, росіяни дронами вбили чоловіка та поранили ще кількох цивільних у Дніпропетровській області. 

Тим часом ЗСУ вдалося атакувати аеродром в тимчасово окупованому Криму — відомо про жертви серед росіян та пошкоджений літак. 

безпілотники ППО дрони війна Повітряні Сили ЗСУ
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
