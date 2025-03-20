Дмитрий Бендиков погиб на фронте - что известно

Дмитрий Бендиков на войне. Фото: 1+1 media

На фронте погиб украинский журналист Дмитрий Бендиков. Он работал выпускным редактором на сайте Новини.LIVE.

Про грустную новость сообщили в пресс-службе "1+1 media" в четверг, 20 марта.

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Дмитрий Бендиков погиб на фронте

"Чуть больше, чем через год, в июле 2024 года, присоединился к рядам Сил безопасности и обороны. Службу нес в Третьей отдельной штурмовой бригаде, погиб во время выполнения боевого задания на Востоке Украины", — говорится в сообщении.

Дмитрий Бендиков. Фото: 1+1 media

Кроме того, в пресс-службе отметили, что он безумно любил свою работу, жил журналистикой и посвятил профессии большую часть своей жизни.

"Это невыразимая потеря для всех нас, и для всей страны, ведь Дмитрий отдал свою жизнь за наше с вами завтра! Вечная память! О месте и времени прощания сообщим позже", — добавили в сообщении

Дмитрий Бендиков в мирные времена. Фото: 1+1 media

До марта 2022 года Дмитрий Бендиков работал главой экономической рубрики в Новини.LIVE.

Напомним, что недавно стало известно, что волейболист из Кропивницкого погиб на войне с Россией.

Кроме того, на фронте погиб 30-летний поэт и военнослужащий из Ивано-Франковской области Максим Емец с позывным "Енот".