Дмитро Бєндіков загинув на фронті - що відомо

На війні загинув журналіст Дмитро Бєндіков
На фронті загинув український журналіст Дмитро Бєндіков. Він працював випускним редактором на сайті Новини.LIVE.
Про про сумну новину повідомили у пресслужбі "1+1 media" у четвер, 20 березня.
Дмитро Бєндіков загинув на фронті
"Трохи більше, ніж за рік, у липні 2024 року, долучився до лав Сил безпеки й оборони. Службу ніс у Третій окремій штурмовій бригаді, загинув під час виконання бойового завдання на Сході України", — йдеться у повідомленні.
Крім того, у пресслужбі зазначили, що він шалено любив свою роботу, жив журналістикою й присвятив професії більшу частину свого життя.
"Це невимовна втрата для усіх нас, і для всієї країни, адже Дмитро віддав своє життя за наше з вами завтра! Вічна памʼять! Про місце й час прощання повідомимо згодом", — додали у повідомленні
До березня 2022 року Дмитро Бєндіков працював головою економічної рубріки в Новини.LIVE.
Нагадаємо, що нещодавно стало відомо, що волейболіст із Кропивницького загинув на війні з Росією.
Крім того, на фронті загинув 30-річний поет і військовослужбовець з Івано-Франківської області Максим Ємець із позивним "Єнот".
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