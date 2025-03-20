Дмитро Бєндіков загинув на фронті - що відомо

Дмитро Бєндіков на війні. Фото: 1+1 media

На фронті загинув український журналіст Дмитро Бєндіков. Він працював випускним редактором на сайті Новини.LIVE.

Про про сумну новину повідомили у пресслужбі "1+1 media" у четвер, 20 березня.

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Дмитро Бєндіков загинув на фронті

"Трохи більше, ніж за рік, у липні 2024 року, долучився до лав Сил безпеки й оборони. Службу ніс у Третій окремій штурмовій бригаді, загинув під час виконання бойового завдання на Сході України", — йдеться у повідомленні.

Дмитро Бєндіков. Фото: 1+1 media

Крім того, у пресслужбі зазначили, що він шалено любив свою роботу, жив журналістикою й присвятив професії більшу частину свого життя.

"Це невимовна втрата для усіх нас, і для всієї країни, адже Дмитро віддав своє життя за наше з вами завтра! Вічна памʼять! Про місце й час прощання повідомимо згодом", — додали у повідомленні

Дмитро Бєндіков у мирні часи. Фото: 1+1 media

До березня 2022 року Дмитро Бєндіков працював головою економічної рубріки в Новини.LIVE.

Нагадаємо, що нещодавно стало відомо, що волейболіст із Кропивницького загинув на війні з Росією.

Крім того, на фронті загинув 30-річний поет і військовослужбовець з Івано-Франківської області Максим Ємець із позивним "Єнот".