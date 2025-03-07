Комбат Владимир Стогний "Золотой" погиб на фронте — 37 отдельная бригада морской пехоты

На войне погиб комбат 37-й отдельной бригады морской пехоты
В боях за Украину погиб командир 1-го батальона 37-й отдельной бригады морской пехоты, старший лейтенант Владимир Стогний (позывной "Золотой"). Его мечтой была — свободная и соборная Украина.
Об этом сообщили в пресс-службе 37-й отдельной бригады морской пехоты в Facebook в пятницу, 7 марта.
Что известно о Владимире Стогний
Старший лейтенант Стогний начал свой боевой путь в 2015 году, выполнял боевые задачи в секторе АТО, впоследствии ООС.
"С начала широкомасштабного вторжения служил в рядах 60-й отдельной механизированной бригады, занимал должность командира разведывательного взвода. Лично участвовал во многих тяжелых боях во время деоккупации правого берега Херсонщины и при обороне города Бахмут, неоднократно спасал побратимов, вынося раненых на плечах с поля боя, сам также был ранен во время одного из многочисленных боев", — говорится в сообщении бригады.
Побратимы рассказывают, что после ранения "Золотой" проходил службу в 82-й отдельной десантно-штурмовой бригаде, занимая должность командира разведывательной роты.
"Осенью 2024 года присоединился в ряды 37-й отдельной бригады морской пехоты, временно исполнял обязанности командира 1-го батальона морской пехоты, после чего официально занял должность комбата", — говорят военные.
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