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На войне погиб комбат 37-й отдельной бригады морской пехоты

7 марта 2025 18:55
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Комбат Владимир Стогний "Золотой" погиб на фронте — 37 отдельная бригада морской пехоты
Комбат, старший лейтенант Владимир "Золотой" Стогний. Фото: 37-я бригада
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

В боях за Украину погиб командир 1-го батальона 37-й отдельной бригады морской пехоты, старший лейтенант Владимир Стогний (позывной "Золотой"). Его мечтой была — свободная и соборная Украина.

Об этом сообщили в пресс-службе 37-й отдельной бригады морской пехоты в Facebook в пятницу, 7 марта.

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Старший лейтенант Стогний начал свой боевой путь в 2015 году, выполнял боевые задачи в секторе АТО, впоследствии ООС.

"С начала широкомасштабного вторжения служил в рядах 60-й отдельной механизированной бригады, занимал должность командира разведывательного взвода. Лично участвовал во многих тяжелых боях во время деоккупации правого берега Херсонщины и при обороне города Бахмут, неоднократно спасал побратимов, вынося раненых на плечах с поля боя, сам также был ранен во время одного из многочисленных боев", — говорится в сообщении бригады.

Володимир Стогній "Золотий" загинув комбат 37 окремої бригади морської піхоти
Комбат Владимир Стогний на службе. Фото: 37-я бригада

Побратимы рассказывают, что после ранения "Золотой" проходил службу в 82-й отдельной десантно-штурмовой бригаде, занимая должность командира разведывательной роты.

"Осенью 2024 года присоединился в ряды 37-й отдельной бригады морской пехоты, временно исполнял обязанности командира 1-го батальона морской пехоты, после чего официально занял должность комбата", — говорят военные.

37 бригада морської піхоти
Сообщение 37-й бригады в Facebook

Ранее мы писали, что в бою против россиян погиб 27-летний Орест Малованюк (позывной "Тайпан").

Также мы сообщали, что на фронте погиб украинский актер Алексей Самойленко.

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