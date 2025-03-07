Комбат Володимир Стогній "Золотий" загинув на фронті — 37 окрема бригада морської піхоти

Комбат, старший лейтенант Володимир "Золотий" Стогній. Фото: 37-ма бригада

У боях за Україну загинув командир 1-го батальйону 37-ї окремої бригади морської піхоти, старший лейтенант Володимир Стогній (позивний "Золотий"). Його мрією була вільна та соборна Україна.

Про це повідомили у пресслужбі 37-ї окремої бригади морської піхоти у Facebook в п'ятницю, 7 березня.

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Старший лейтенант Стогній розпочав свій бойовий шлях у 2015 році, виконував бойові завдання в секторі АТО, згодом ООС.

"Від початку широкомасштабного вторгнення служив у лавах 60-ї окремої механізованої бригади, обіймав посаду командира розвідувального взводу. Особисто брав участь у багатьох важких боях під час деокупації правого берега Херсонщини та під час оборони міста Бахмут, неодноразово рятував побратимів, виносячи поранених на плечах з поля бою, сам також був поранений під час одного з чисельних боїв", — йдеться у повідомленні бригади.

Комбат Володимир Стогній на службі. Фото: 37-ма бригада

Побратими розповідають, що після поранення "Золотий" проходив службу в 82-й окремій десантно-штурмовій бригаді, обіймаючи посаду командира розвідувальної роти.

"Восени 2024 року долучився до лав 37-ї окремої бригади морської піхоти, тимчасово виконував обов’язки командира 1-го батальйону морської піхоти, після чого офіційно обійняв посаду комбата", — кажуть військові.

Повідомлення 37-ї бригади у Facebook

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