В Тернопольской области похоронили командира батальона 63-й ОМБр Михаила Коваля

Командир 63-й ОМБр Михаил Коваль. Фото: скриншот

В селе Васильковцы Тернопольской области 16 января состоялось прощание с командиром батальона 63-й отдельной механизированной бригады Михаилом Ковалем. Военный погиб 12 января вблизи поселка Ямполь в Донецкой области.

Об этом сообщила пресс-служба 63 ОМБр.

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Захоронение Михаила Коваля. Фото: Тернопольская епархия ПЦУ

Михаил Коваль возглавлял тернопольский 55-й батальон в 63-й ОМБр. Боевые побратимы отмечают его исключительной преданности делу и глубоком патриотизме.

"Большая потеря для 63 бригады. Погиб командир нашего тернопольского 55 батальона – Михаил Коваль. А вместе с ним – начальник артиллерии подразделения Владимир Ковальский и водитель Роман Стащук. Сегодня состоялось прощание с нашими героями и захоронение. Бойцы 55 батальона до сих пор не верят, как этот трагический случай мог произойти. Но они обязательно отомстят этим проклятым уродам!"— прокомментировали смерть бойца в 63-й ОМБр.

Боевые побратимы рассказали, что Михаил Коваль был дисциплинированным, всегда выступал за справедливость и был готов помочь каждому военному всем чем можно.

"Я считаю, что этот человек имел исключительный талант и умение организовывать вокруг себя людей для выполнения цели", — рассказал один из военных.

"С его помощью мы очень развили беспилотные системы. Он видел, что оно работает. Всегда работал с пилотами, успокаивал, чтобы они не спешили. Заходил к ребятам на позиции, попытки штурмов с его участием были. Каждый человек для него был как родной, он глубоко переживал и за 200-х и за 300-х", — поделился другой защитник.

Поселковый голова Васильковецкой громады Андрей Гайдаш отметил, что Михаил Коваль был депутатом местного поселкового совета и активно занимался развитием спорта, возглавляя футбольный клуб "Подолье" в родном селе.

Похоронили Михаила Коваля в его родном селе Васильковцы, где ему отдали последний долг.

Напомним, недавно на войне погиб победитель 6 сезона шоу "Танцуют все" Владимир Раков.

Таже на фронте погиб военный фотограф Руслан Ганущак, который был бойцом батальона "Азов".