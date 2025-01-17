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На Тернопільщині поховали комбата 63-ї ОМБр Михайла Коваля

17 січня 2025 14:54
Анастасія Постоєнко - Редактор
У Тернопільській області поховали командира батальйону 63-ї ОМБр Михайла Коваля
Командир 63-ї ОМБр Михайло Коваль. Фото: скриншот
Анастасія Постоєнко - Редактор

У селі Васильківці Тернопільської області 16 січня відбулося прощання з командиром батальйону 63-ї окремої механізованої бригади Михайлом Ковалем. Військовий загинув 12 січня поблизу селища Ямпіль на Донеччині.

Про це повідомила пресслужба 63-ї ОМБр.

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Похорон Михайла Коваля
Похорон Михайла Коваля. Фото: Тернопільська єпархія ПЦУ

Михайло Коваль очолював тернопільський 55-й батальйон у 63-й ОМБр. Бойові побратими наголошують на його винятковій відданості справі та глибокому патріотизмі.

"Велика втрата для 63-ї бригади. Загинув командир нашого тернопільського 55-го батальйону Михайло Коваль. А разом з ним — начальник артилерії підрозділу Володимир Ковальський і водій Роман Стащук. Сьогодні відбулось прощання з нашими героями і поховання. Бійці 55-го батальйону досі не вірять, як цей трагічний випадок міг статися. Але вони обов'язково помстяться цим клятим виродкам!" — прокоментували смерть бійця у 63-й ОМБр.

Бойові побратими розповіли, що Михайло Коваль був дисциплінованим, завжди виступав за справедливість та був готовий допомогти кожному військовому всім чим можна.

"Я вважаю, що ця людина мала винятковий талант і вміння організовувати навколо себе людей для виконання цілі", — розповів один з військових.

"За його допомогою ми дуже розвинули безпілотні системи. Він бачив, що воно працює. Завжди працював з пілотами, заспокоював, щоб вони не спішили. Заходив до хлопців на позиції, спроби штурмів за його участі були. Кожна людина для нього була як рідна, він глибоко переживав і за 200-х, і за 300-х", — поділився інший захисник. 

Селищний голова Васильковецької громади Андрій Гайдаш зазначив, що Михайло Коваль був депутатом місцевої селищної ради та активно займався розвитком спорту, очолюючи футбольний клуб "Поділля" у рідному селі.

Поховали Михайла Коваля в його рідному селі Васильківці, де йому віддали останню шану. 

Нагадаємо, нещодавно на війні загинув переможець 6-го сезону шоу "Танцюють всі" Володимир Раков

Також на фронті загинув воєнний фотограф Руслан Ганущак, який був бійцем батальйону "Азов".

смерть Тернопільська область похорон військовослужбовці 63 ОМБр

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