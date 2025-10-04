Оккупанты атаковали лодку с рыбаками в Сумской области — какие последствия

На Сумщине Россия ударила по лодке с рыбаками — есть погибший
Российские оккупанты в субботу, 4 октября, ударили дроном по лодке с рыбаками в Шосткинском районе Сумской области. В результате удара есть погибший и раненый.
Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Сумской области в Telegram.
Удар РФ по лодке с рыбаками на Сумщине
Прокуратура проводит досудебное расследование по факту совершения военных преступлений, повлекшее гибель человека.
Следствие установило, что 4 октября около 11:20 в Середино-Будской громаде захватчики атаковали на озере дроном лодку с рыбаками.
В результате обстрела погиб 63-летний мужчина, а его 65-летний товарищ получил ранения.
Напомним, 4 октября оккупанты атаковали железнодорожный вокзал в Шостке Сумской области. В результате обстрела есть раненые.
А за прошедшие сутки захватчики атаковали девять населенных пунктов Харьковской области. Зафиксированы проблемы с электроснабжением.
