Оккупанты атаковали лодку с рыбаками в Сумской области — какие последствия

Рыбалка. Фото иллюстративное: Pexels

Российские оккупанты в субботу, 4 октября, ударили дроном по лодке с рыбаками в Шосткинском районе Сумской области. В результате удара есть погибший и раненый.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Сумской области в Telegram.

Реклама

Читайте также:

Удар РФ по лодке с рыбаками на Сумщине

Прокуратура проводит досудебное расследование по факту совершения военных преступлений, повлекшее гибель человека.

Следствие установило, что 4 октября около 11:20 в Середино-Будской громаде захватчики атаковали на озере дроном лодку с рыбаками.

В результате обстрела погиб 63-летний мужчина, а его 65-летний товарищ получил ранения.

Пост прокуратуры Сумской области. Фото: скриншот

Напомним, 4 октября оккупанты атаковали железнодорожный вокзал в Шостке Сумской области. В результате обстрела есть раненые.

А за прошедшие сутки захватчики атаковали девять населенных пунктов Харьковской области. Зафиксированы проблемы с электроснабжением.