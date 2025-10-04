Відео
Україна
На Сумщині Росія вдарила по човну з рибалками — є загиблий

На Сумщині Росія вдарила по човну з рибалками — є загиблий

Ua ru
Дата публікації: 4 жовтня 2025 16:40
Окупанти атакували човен з рибалками на Сумщині — які наслідки
Рибалка. Фото ілюстративне: Pexels

Російські окупанти у суботу, 4 жовтня, вдарили дроном по човну з рибалками у Шосткинському районі Сумської області. Внаслідок удару є загиблий та поранений.

Про це повідомила пресслужба прокуратури Сумщини у Telegram.

Удар РФ по човну з рибалками на Сумщині

Прокуратура проводить досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів, що спричинило загибель людини.

Слідство встановило, що 4 жовтня близько 11:20 у Середино-Будській громаді загарбники атакували на озері дроном човен із рибалками.

Внаслідок обстрілу загинув 63-річний чоловік, а його 65-річний товариш отримав поранення.

null
Допис прокуратури Сумщини. Фото: скриншот 

Нагадаємо, 4 жовтня окупанти атакували залізничний вокзал у Шостці Сумської області. Внаслідок обстрілу є поранені.

А протягом минулої доби загарбники атакували девʼять населених пунктів Харківщини. Зафіксовано проблеми з електропостачанням.

Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
