В Кремле опасаются, что соглашение об ископаемых ослабило позицию на переговорах

Диктатор РФ Владимир Путин. Фото: росСМИ

В Москве растет беспокойство, что Россия может потерять свое преимущество в переговорах с Соединенными Штатами по войне в Украине после того, как Киев и Вашингтон подписали соглашение об ископаемых. За кулисами среди российской элиты растет нервозность, что соглашение может представлять собой новый союз между США и Украиной.

Об этом пишет The Washington Post.

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Согласно аналитическому материалу издания, соглашение ухудшает ситуацию для России по словам связанного с Кремлем аналитика Сергея Маркова. Он считает, что после подписания соглашения ключевая причина напряженности между Трампом и Зеленским устранена.

Хотя соглашение описывает будущее сотрудничество лишь расплывчато и не предоставляет никаких конкретных гарантий безопасности, но символично, "получается, что США берут на себя определенную обязанность защищать Украину", — сказал Марков.

Издание отмечает, что за кулисами среди российской элиты растет нервозность, что соглашение может представлять собой новый союз между США и Украиной, который может закрыть для России окно возможностей для заключения мирного соглашения на выгодных условиях.

Кроме того, сенатор-республиканец из Южной Каролины Линдси Грэм предупредил, что Сенат поддерживает законопроект, который предусматривает новые санкции против России. Законопроект имеет целью ввести 500% тарифы на импорт из стран, которые покупают российскую нефть, газ или уран, если Россия не начнет серьезные переговоры о прекращении войны.

Российский чиновник на условиях анонимности заявил, что на Путина сейчас растет давление, чтобы он хотя бы сделал вид, что идет на дальнейшие уступки. Путин понимает, что ему нужно быть более склонным к сотрудничеству, ведь в противном случае законопроект, предложенный Грэмом, станет серьезным ударом, поскольку правительство уже объявило о росте дефицита бюджета РФ.

Кроме того, российский чиновник заявил, что экономические соображения играют все большую роль, поскольку невозможно полностью построить экономику на мобилизационной модели. Санкции и огромные расходы России во время войны привели к стремительному росту инфляции, которая официально составляет почти 10%, тогда как рост потребительских цен почти вдвое превышает этот показатель.

Российский ученый, близкий к высокопоставленным дипломатам, заявил, что соглашение о полезных ископаемых может усложнить для США отказ от мирных переговоров и возложить бремя ответа на Путина. Он добавил, что долгосрочного прекращения огня можно достичь, если США согласятся ограничить поставки определенных видов вооружения Украине, таких как наступательные системы.

"Конечно, Россия может продолжать борьбу, но существует риск того, что все может вернуться к тому, как было при Байдене. Если у Трампа сложится впечатление, что люди пытаются обмануть его и затянуть процесс переговоров, то он может принять решение об увеличении военной помощи", — отметил ученый.

Ранее мы сообщали, что Украина продолжает активную гармонизацию своего законодательства с европейскими нормами в экологической сфере и в сфере пользования недрами. Также проходит подготовка к содобыче полезных ископаемых.

Напомним, в администрации США критикуют подход спецпредставителя Трампа Стива Уиткоффа к переговорам. По данным СМИ, он нарушает давние дипломатические процедуры.