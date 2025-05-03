У Кремлі побоюються, що угода про копалини послабила позицію на переговорах

Диктатор РФ Володимир Путін. Фото: росЗМІ

У Москві зростає занепокоєння, що Росія може втратити свою перевагу в переговорах зі Сполученими Штатами щодо війни в Україні після того, як Київ та Вашингтон підписали угоду про копалини. За лаштунками серед російської еліти зростає нервозність, що угода може являти собою новий союз між США та Україною.

Про це пише The Washington Post.

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Згідно з аналітичним матеріалом видання, угода погіршує ситуацію для Росії за словами пов'язаного з Кремлем аналітика Сергія Маркова. Він вважає, що після підписання угоди ключова причина напруженості між Трампом і Зеленським усунута.

Хоча угода описує майбутню співпрацю лише розпливчасто та не надає жодних конкретних гарантій безпеки, але символічно, "виходить, що США беруть на себе певний обов'язок захищати Україну", — сказав Марков.

Видання зазначає, що за лаштунками серед російської еліти зростає нервозність, що угода може являти собою новий союз між США та Україною, який може закрити для Росії вікно можливостей для укладення мирної угоди на вигідних умовах.

Крім того, сенатор-республіканець з Південної Кароліни Ліндсі Грем попередив, що Сенат підтримує законопроєкт, який передбачає нові санкції проти Росії. Законопроєкт має на меті запровадити 500% тарифи на імпорт з країн, які купують російську нафту, газ або уран, якщо Росія не розпочне серйозні переговори щодо припинення війни.

Російський чиновник на умовах анонімності заявив, що на Путіна зараз зростає тиск, щоб він хоча б удав, що йде на подальші поступки. Путін розуміє, що йому потрібно бути більш схильним до співпраці, адже в іншому випадку законопроєкт, запропонований Гремом, стане серйозним ударом, оскільки уряд уже оголосив про зростання дефіциту бюджету РФ.

Крім того, російський чиновник заявив, що економічні міркування відіграють дедалі більшу роль, оскільки неможливо повністю побудувати економіку на мобілізаційній моделі. Санкції та шалені витрати Росії під час війни призвели до стрімкого зростання інфляції, яка офіційно становить майже 10%, тоді як зростання споживчих цін майже вдвічі перевищує цей показник.

Російський науковець, близький до високопоставлених дипломатів, заявив, що угода про корисні копалини може ускладнити для США відмову від мирних переговорів і покласти тягар відповіді на Путіна. Він додав, що довгострокового припинення вогню можна досягти, якщо США погодяться обмежити постачання певних видів озброєння Україні, таких як наступальні системи.

"Звичайно, Росія може продовжувати боротьбу, але існує ризик того, що все може повернутися до того, як було за Байдена. Якщо у Трампа складеться враження, що люди намагаються обдурити його та затягнути процес переговорів, то він може прийняти рішення про збільшення військової допомоги", — зазначив науковець.

Раніше ми повідомляли, що Україна продовжує активну гармонізацію свого законодавства з європейськими нормами в екологічній сфері та у сфері користування надрами. Також проходить підготовка до співвидобутку корисних копалин.

Нагадаємо, в адміністрації США критикують підхід спецпредставника Трампа Стіва Віткоффа до переговорів. За даними ЗМІ, він порушує давні дипломатичні процедури.