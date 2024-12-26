Боец ВСУ повторно осуществил СОЧ и получил за это суровое наказание

Военнослужащий ВСУ. Иллюстративное фото: УНИАН

На Прикарпатье военнослужащий вновь признан виновным в самовольном оставлении воинской части (СОЧ). Надворнянский районный суд Ивано-Франковской области вынес второй приговор солдату, который самовольно отсутствовал на службе в течение 14 дней, то есть по военному сленгу был "самоходом".

Об этом говорится в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Военнослужащий, уроженец села Волока Черновицкого района, был мобилизован в Вооруженные силы Украины в 2022 году. Он занимал должность начальника обслуживания взвода звукометрической разведки батареи управления и артиллерийской разведки.

В 2023 году обвиняемый покинул расположение воинской части без уважительных причин и находился по месту временного проживания 14 дней, проводя время по своему усмотрению.

Во время судебного заседания обвиняемый признал свою вину, объяснив, что находился неподалеку от места жительства, поскольку командир не отпускал его.

Однако на суде выяснилось, что боец уже не первый раз привлекался к ответственности как "самоход".

Что решил суд

Поскольку боец повторно совершил то же преступление, несмотря на мягкое наказание за первое, суд решил его строго наказать как рецидивиста. Военный получил наказание в виде пяти лет и одного месяца лишения свободы.

Напомним, до 1 января 2025 года военнослужащие, которые ушли в СОЧ, могут вернуться на службу без уголовного наказания и с восстановлением всех социальных гарантий. Продлить службу можно в своей бригаде или выбрать новую.

В мобильном приложении для военных "Армия+" можно подать рапорт на возвращение на службу после первого самовольного ухода из воинской части. Его будут рассматривать в течение 24 часов.