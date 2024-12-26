Боєць ЗСУ повторно здійснив СЗЧ та отримав за це суворе покарання

Військовослужбовець ЗСУ. Ілюстративне фото: УНІАН

На Прикарпатті військовослужбовця знову визнано винним у самовільному залишенні військової частини (СЗЧ). Надвірнянський районний суд Івано-Франківської області виніс другий вирок солдату, який самовільно відсутній на службі протягом 14 днів, тобто за військовим сленгом був "самоходом".

Про це йдеться в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Військовослужбовець, уродженець села Волока Чернівецького району, був мобілізований до Збройних Сил України у 2022 році. Він обіймав посаду начальника обслуги взводу звукометричної розвідки батареї управління та артилерійської розвідки.

У 2023 році обвинувачений залишив розташування військової частини без поважних причин і перебував за місцем тимчасового проживання 14 днів, проводячи час на власний розсуд.

Під час судового засідання обвинувачений визнав свою провину, пояснивши, що знаходився неподалік місця проживання, оскільки командир не відпускав його.

Проте на суді з'ясувалось, що боєць вже не вперше притягався до відповідальності як "самоход".

Що вирішив суд

Оскільки боєць повторно здійснив той самий злочин попри м'яке покарання за перший, суд вирішив його суворо покарати як рецидивіста. Військовий отримав покарання у вигляді п'яти років і одного місяця позбавлення волі.

Нагадаємо, до 1 січня 2025 року військовослужбовці, які пішли в СЗЧ, можуть повернутись на службу без кримінального покарання та з відновленням усіх соціальних гарантій. Продовжити службу можна у своїй бригаді або ж обрати нову.

У мобільному застосунку для військових "Армія+" можна подати рапорт на повернення на службу після першого самовільного залишення військової частини. Його розглядатимуть протягом 24 годин.