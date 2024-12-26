Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Армія arrow На Прикарпатті судили "самохода"-рецидивіста — як його покарали arrow

На Прикарпатті судили "самохода"-рецидивіста — як його покарали

26 грудня 2024 01:32
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Боєць ЗСУ повторно здійснив СЗЧ та отримав за це суворе покарання
Військовослужбовець ЗСУ. Ілюстративне фото: УНІАН
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

На Прикарпатті військовослужбовця знову визнано винним у самовільному залишенні військової частини (СЗЧ). Надвірнянський районний суд Івано-Франківської області виніс другий вирок солдату, який самовільно відсутній на службі протягом 14 днів, тобто за військовим сленгом був "самоходом". 

Про це йдеться в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Читайте також:

Деталі справи

Військовослужбовець, уродженець села Волока Чернівецького району, був мобілізований до Збройних Сил України у 2022 році. Він обіймав посаду начальника обслуги взводу звукометричної розвідки батареї управління та артилерійської розвідки.

У 2023 році обвинувачений залишив розташування військової частини без поважних причин і перебував за місцем тимчасового проживання 14 днів, проводячи час на власний розсуд.

Під час судового засідання обвинувачений визнав свою провину, пояснивши, що знаходився неподалік місця проживання, оскільки командир не відпускав його.

Проте на суді з'ясувалось, що боєць вже не вперше притягався до відповідальності як "самоход".

Що вирішив суд

Оскільки боєць повторно здійснив той самий злочин попри м'яке покарання за перший, суд вирішив його суворо покарати як рецидивіста. Військовий отримав покарання у вигляді п'яти років і одного місяця позбавлення волі.

Нагадаємо, до 1 січня 2025 року військовослужбовці, які пішли в СЗЧ, можуть повернутись на службу без кримінального покарання та з відновленням усіх соціальних гарантій. Продовжити службу можна у своїй бригаді або ж обрати нову.

У мобільному застосунку для військових "Армія+" можна подати рапорт на повернення на службу після першого самовільного залишення військової частини. Його розглядатимуть протягом 24 годин.

суд ЗСУ армія СЗЧ судові рішення Прикарпаття

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

01:32 На Прикарпатті судили "самохода"-рецидивіста — як його покарали

01:30 Міноборони автоматично продовжить бронювання — які є нюанси

00:30 Бронювання тимчасово непридатного — наскільки це реально

00:28 Поліція врятувала песика з-під завалів у Кривому Розі — відео

25 грудня 2024

23:59 Садовий пояснив, чому записав родинний бізнес на дружину

Text

23:48 Розшукуватимуть фіктивні інвалідності — нардеп назвав кількість

23:28 "Забули" згадати РФ — як у Трампа відреагували на різдвяну атаку

23:03 Підприємець обіцяв повпливати на ВЛК — як його покарав суд

23:02 Забарний упродовж кількох днів стане гравцем клубу з росіянином

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

22:51 Садовий сказав, скільки нужденних відвідали різдвяні обіди — фото

01:32 На Прикарпатті судили "самохода"-рецидивіста — як його покарали

01:30 Міноборони автоматично продовжить бронювання — які є нюанси

00:30 Бронювання тимчасово непридатного — наскільки це реально

00:28 Поліція врятувала песика з-під завалів у Кривому Розі — відео

25 грудня 2024

23:59 Садовий пояснив, чому записав родинний бізнес на дружину

23:28 "Забули" згадати РФ — як у Трампа відреагували на різдвяну атаку

23:03 Підприємець обіцяв повпливати на ВЛК — як його покарав суд

23:02 Забарний упродовж кількох днів стане гравцем клубу з росіянином

22:51 Садовий сказав, скільки нужденних відвідали різдвяні обіди — фото

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

22:33 Чоловік не пішов до ТЦК, бо не готовий до служби — що вирішив суд

06:40 Ціни на латунь — яка вартість кольорових металів на Різдво

06:22 Оренда будинку на Новий рік — де в Україні найдешевші котеджі

24 грудня 2024
Ексклюзив

21:33 Секрети різдвяного столу від Світуліка з Привозу — ексклюзив

19:37 Тисяча Зеленського — на що вистачило одеситам

06:40 Оновилися ціни на кольорові метали — вартість алюмінію в Україні

23 грудня 2024

06:40 Ціни знову ростуть — вартість міді в Україні у грудні

22 грудня 2024

06:40 В Україні зростає вартість металобрухту — ціни на чормет у грудні

21 грудня 2024

06:40 У ломбардах оновились тарифи — ціни на золото у грудні

20 грудня 2024

06:40 Нові ціни на латунь — яка вартість кольорових металів у грудні

19 грудня 2024

21:37 Новий рік в Одесі — скільки коштуватиме відпочинок на свята

Text

23:48 Розшукуватимуть фіктивні інвалідності — нардеп назвав кількість

Text

18:33 Чи зменшилась кількість бізнесів "у тіні" — нардеп відповів

Text

17:50 Зустріч Зеленського з Сі та припинення боїв — ефір Вечір.LIVE

Text

13:39 Нардепка висловилась про справу екскерівника київського метро

Text

13:00 Зеленський відреагував на ранкову атаку України — ефір День.LIVE

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

12:55 Вілкул відповів, яка ситуація з теплопостачанням у Кривому Розі

Text

12:36 Нардепка сказала, як за час війни змінилась кількість ФОПів

Text

10:44 Нардеп сказав, в якому стані енергосистема після атаки РФ

Text

10:24 Удар по багатоповерхівці в Кривому Розі — деталі від Вілкула

Text

08:45 Атака на Кривий Ріг та новий мовний закон — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:20 Зніміть головний убір — який штраф за їзду водія в шапці

14 грудня 2024

04:30 Скільки триватиме мобілізація у 2025 році — вже є інформація

23 грудня 2024

14:12 Чи можна рубати самосів на власній земельній ділянці без дозволу

22 грудня 2024

01:45Це перемога! Олександр Усик — Тайсон Ф'юрі 2. Як це було

21 грудня 2024

01:20 Де водіям можна не користуватися пасками безпеки

22 грудня 2024

22:42 Поранений на фронті актор студії Квартал 95 обматюкав Усика

13 грудня 2024

12:07 Тисяча від Зеленського — чи можна витратити в супермаркеті

18 грудня 2024

23:03 Статус "Знято" у "Резерв+" — що він означає

20 грудня 2024

10:12 На картку несподівано прийшли гроші — що не можна робити

25 грудня 2024

09:18 Кнопкові телефони повертаються — чому варто перейти на них