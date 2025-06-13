Военный дважды самовольно покидал место службы - что решил суд

Судебное заседание. Иллюстративное фото: Freepik

В Полтавской области военный дважды самовольно покидал место службы. Суд наказал мужчину и назначил ему 5 лет лишения свободы.

Об этом говорится в приговоре Пирятинского районного суда Полтавской области.

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Военный дважды самовольно покидал место службы — детали

В начале июня этого года Пирятинский районный суд Полтавской области вынес приговор по делу военнослужащего, который дважды самовольно покидал место службы.

Обвиняемый — солдат резерва воинской части, дислоцирующейся в Полтавской области. Он был мобилизован осенью 2024 года.

По данным дела, первое правонарушение произошло 14 ноября 2024 года: мужчина без разрешения командования покинул часть и находился вне ее более месяца. Вернули его только 22 декабря при участии Военной службы правопорядка.

Однако уже 13 февраля 2025 года тот же военный снова покинул часть и отсутствовал до 10 апреля, когда его доставили в ГБР.

Во время судебного заседания обвиняемый признал вину, раскаялся и попросил о мягком наказании. Защита также просила учесть искреннее раскаяние подзащитного, а также его готовность и в дальнейшем служить в ВСУ.

Суд учел обстоятельства: преступления совершены во время военного положения, ранее мужчина не имел проблем с законом, а также не стоит на учете у психиатра или нарколога. Однако действия обвиняемого суд расценил как умышленные и такие, которые подрывают дисциплину в армии в условиях войны.

Учитывая все вышеупомянутые факты военнослужащего признали виновным по части 5 статьи 407 Уголовного кодекса Украины — самовольное оставление воинской части в условиях военного положения. Ему назначили наказание в виде 5 лет лишения свободы.

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