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Главная Армия На Полтавщине военный дважды покидал место службы — приговор суда

На Полтавщине военный дважды покидал место службы — приговор суда

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Дата публикации 13 июня 2025 07:42
Военный дважды самовольно покидал место службы - что решил суд
Судебное заседание. Иллюстративное фото: Freepik
Ключові моменти Военный дважды самовольно покидал место службы — детали

В Полтавской области военный дважды самовольно покидал место службы. Суд наказал мужчину и назначил ему 5 лет лишения свободы.

Об этом говорится в приговоре Пирятинского районного суда Полтавской области.

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Военный дважды самовольно покидал место службы — детали

В начале июня этого года Пирятинский районный суд Полтавской области вынес приговор по делу военнослужащего, который дважды самовольно покидал место службы.

Обвиняемый — солдат резерва воинской части, дислоцирующейся в Полтавской области. Он был мобилизован осенью 2024 года.

По данным дела, первое правонарушение произошло 14 ноября 2024 года: мужчина без разрешения командования покинул часть и находился вне ее более месяца. Вернули его только 22 декабря при участии Военной службы правопорядка.

Однако уже 13 февраля 2025 года тот же военный снова покинул часть и отсутствовал до 10 апреля, когда его доставили в ГБР.

Во время судебного заседания обвиняемый признал вину, раскаялся и попросил о мягком наказании. Защита также просила учесть искреннее раскаяние подзащитного, а также его готовность и в дальнейшем служить в ВСУ.

Суд учел обстоятельства: преступления совершены во время военного положения, ранее мужчина не имел проблем с законом, а также не стоит на учете у психиатра или нарколога. Однако действия обвиняемого суд расценил как умышленные и такие, которые подрывают дисциплину в армии в условиях войны.

Учитывая все вышеупомянутые факты военнослужащего признали виновным по части 5 статьи 407 Уголовного кодекса Украины — самовольное оставление воинской части в условиях военного положения. Ему назначили наказание в виде 5 лет лишения свободы.

Ранее мы информировали, что во Львове судили местного жителя, который за взятку обещал людям бронирование от мобилизации.

Также мы сообщали, что во Львове судили военного, который без уважительных причин совершил СЗЧ и находился за пределами места службы более трех месяцев.

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Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
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