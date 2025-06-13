Військовий двічі самовільно залишав місце служби — що вирішив суд

Судове засідання. Ілюстративне фото: Freepik

У Полтавській області військовий двічі самовільно залишав місце служби. Суд покарав чоловіка й призначив йому 5 років позбавлення волі.

Про це йдеться у вироку Пирятинського районного суду Полтавської області.

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Військовий двічі самовільно залишав місце служби — деталі

На початку червня цього року Пирятинський районний суд Полтавської області виніс вирок у справі військовослужбовця, який двічі самовільно залишав місце служби.

Обвинувачений — солдат резерву військової частини, що дислокується в Полтавській області. Він був мобілізований восени 2024 року.

За даними справи, перше правопорушення сталося 14 листопада 2024 року: чоловік без дозволу командування залишив частину та перебував поза нею понад місяць. Повернули його лише 22 грудня за участі Військової служби правопорядку.

Однак вже 13 лютого 2025 року той самий військовий знову залишив частину і був відсутній до 10 квітня, коли його доставили до ДБР.

Під час судового засідання обвинувачений визнав провину, розкаявся і попросив про м’яке покарання. Захист також просив врахувати щире каяття підзахисного, а також його готовність і надалі служити в ЗСУ.

Суд врахував обставини: злочини скоєні під час воєнного стану, раніше чоловік не мав проблем із законом, а також не стоїть на обліку в психіатра чи нарколога. Однак дії обвинуваченого суд розцінив як умисні й такі, що підривають дисципліну в армії в умовах війни.

З огляду на всі вищезазначені факти військовослужбовця визнали винним за частиною 5 статті 407 Кримінального кодексу України — самовільне залишення військової частини в умовах воєнного стану. Йому призначили покарання у вигляді 5 років позбавлення волі.

Раніше ми інформували, що у Львові судили місцевого жителя, який за хабар обіцяв людям бронювання від мобілізації.

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