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На Полтавщине военный дважды ходил в СОЧ — как его наказал суд

11 января 2025 23:11
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Ответственность за СОЧ и дезертирство — в Миргороде солдат получил приговор суда
Военный в наручниках. Фото: "Громадське радіо"
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

В Миргороде Полтавской области солдат дважды убегал из воинской части. Суд решил его наказать лишением свободы.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В материалах суда указано, что мужчина был призван на службу по мобилизации и занимал должность гранатометчика. В марте 2024 года, он самовольно оставил воинскую часть.

На суде военнослужащий объяснил свои действия тем, что его состояние здоровья якобы было неправильно оценено военно-врачебной комиссией. Он считал, что его должны были демобилизовать, но вместо этого перевели в небоевую часть.

По словам подсудимого, после побега он пытался получить медицинскую помощь, однако его не приняли на стационарное лечение.

Спустя месяц он добровольно вернулся на службу. Однако, по показаниям фигуранта дела, после возвращения из СОЧ командование якобы подстрекало коллег применить к нему физическую силу в качестве наказания, из-за чего он вызвал полицию и военную службу правопорядка. Правоохранители отправили его пройти тест на наличие алкоголя в крови.

После проверки на состояние опьянения в Миргородской больнице военный сбежал снова и уехал в Киев, где проживал до мобилизации. На службу он больше не возвращался. В конце мая правоохранители задержали его и сообщили об открытии уголовного производства.

Решение суда

Суд, рассмотрев материалы дела, признал мужчину виновным в самовольном оставлении воинской части и дезертирстве. Ему было назначено наказание в виде пяти лет и одного месяца лишения свободы.

А в Черниговской области восемь военнослужащих сбежали из учебной роты. Суд решил наказать командира. Суд решил наказать командира.

Ранее в Донецкой области суд рассмотрел дело о халатном отношении к военной службе, которое якобы допустил командир механизированного батальона во время выполнения боевого задания в условиях особого периода. Он отказался вести в бой войско.

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