Ночные взрывы в Полтавской области 11 февраля 2025 года — что известно об обстреле

Ракета в небе ночью. Фото иллюстративное: varta1.com.ua

Взрывы прогремели в Полтавской области сейчас, ночью во вторник, 11 февраля. В регионе продолжается воздушная тревога.

Воздушные силы ВС Украины сообщали о крылатых ракетах в направлении Полтавщины.

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Скриншот сообщений Воздушных Сил ВС Украины

Что известно о взрывах в Полтавской области ночью 11 февраля

Воздушную тревогу из-за угрозы применения ударных БпЛА в Полтавской области объявили в 21:50 10 февраля, а после полуночи добавилась еще и ракетная опасность. В 00:13 военные предупредили о скоростной цели, направляющейся с юга Сумщины на север Полтавщины. В 00:17 стало известно, что с юго-запада в направлении Миргорода летит крылатая ракета, а в 00:19 Воздушные Силы ВС Украины призвали пройти в укрытие жителей поселка Ромодан Полтавской области.

Где еще объявили воздушную тревогу ночью 11 февраля

Карта воздушных тревог по состоянию на 00:21 11 февраля

По состоянию на 00:21 воздушная тревога, кроме Полтавской области, продолжается еще в 15 регионах и Киеве. Красные на карте воздушных тревог Одесская, Херсонская, Николаевская, Запорожская, Днепропетровская, Донецкая, Харьковская, Сумская, Полтавская, Черниговская, Киевская, Черкасская, Кировоградская, Винницкая и Житомирская области.

Напомним, поздно вечером 10 февраля прогремел взрыв в Харькове. Город атаковали ударные БпЛА.

Также мы сообщали, что в ночь на 11 февраля во многих областях Украины объявили воздушную тревогу. Военные предупреждали о вероятных пусках "Калибров" с Черного моря.