Нічні вибухи в Полтавській області 11 лютого 2025 року — що відомо про обстріл

Ракета в небі вночі. Фото ілюстративне: varta1.com.ua

Вибухи пролунали в Полтавській області зараз, уночі у вівторок, 11 лютого. У регіоні триває повітряна тривога.

Повітряні Сили ЗС України повідомляли про крилаті ракети в напрямку Полтавщини.

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Скриншот повідомлень Повітряних Сил ЗС України

Що відомо про вибухи в Полтавській області вночі 11 лютого

Повітряну тривогу через загрозу застосування ударних БпЛА в Полтавській області оголосили о 21:50 10 лютого, а після опівночі додала ще й ракетна небезпека. О 00:13 військові попередили про швидкісну ціль, що прямує з півдня Сумщини на північ Полтавщини. О 00:17 стало відомо, що з південного заходу в напрямку Миргорода летить крилата ракета, а о 00:19 Повітряні Сили ЗС України закликали пройти в укриття жителів селища Ромодан Полтавської області.

Де ще оголосили повітряну тривогу вночі 11 лютого

Карта повітряних тривог станом на 00:21 11 лютого

Станом на 00:21 повітряна тривога, крім Полтавської області, триває ще в 15 регіонах і Києві. Червоні на карті повітряних тривог Одеська, Херсонська, Миколаївська, Запорізька, Дніпропетровська, Донецька, Харківська, Сумська, Полтавська, Чернігівська, Київська, Черкаська, Кіровоградська, Вінницька й Житомирська області.

Нагадаємо, пізно ввечері 10 лютого прогримів вибух у Харкові. Місто атакували ударні БпЛА.

Також ми повідомляли, що в ніч проти 11 лютого в багатьох областях України оголосили повітряну тривогу. Військові попереджали про ймовірні пуски "Калібрів" із Чорного моря.