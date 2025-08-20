В Полтавской области объявили радиационную угрозу — в ОВА объяснили, что произошло

Счетчик Гейгера. Фото: Pixabay

В ночь на 20 августа в Полтавской области был объявлен сигнал радиационной угрозы. Как стало известно, в системе объявления произошел сбой.

Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации Владимир Когут в среду, 20 августа.

Реклама

Читайте также:

На Полтавщине случайно объявили радиационную угрозу

Во время ночной атаки врага на область жители получили оповещение об угрозе радиации.

Однако, как сообщил Когут, сообщение было отправлено из-за сбоя в системе оповещения и никакой опасности для жителей региона нет.

"К сведению жителей области. Сегодня во время воздушной тревоги из-за очередных атак вражеских БпЛА в системе оповещения произошел сбой и вместо воздушной тревоги ошибочно была объявлена радиационная угроза", — сообщил Когут.

Заявление Владимира Когута. Фото: скриншот сообщения в Telegram

Напомним, ночью российская армия атаковала Одесскую область — в городе были слышны мощные взрывы.

А также под ударом оккупантов оказалась Сумская область — в Ахтырской общине вспыхнули пожары.