В Полтавской области объявили радиационную угрозу — в ОВА объяснили, что произошло

На Полтавщине объявляли радиационную угрозу — ОВА дала объяснения
В ночь на 20 августа в Полтавской области был объявлен сигнал радиационной угрозы. Как стало известно, в системе объявления произошел сбой.
Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации Владимир Когут в среду, 20 августа.
На Полтавщине случайно объявили радиационную угрозу
Во время ночной атаки врага на область жители получили оповещение об угрозе радиации.
Однако, как сообщил Когут, сообщение было отправлено из-за сбоя в системе оповещения и никакой опасности для жителей региона нет.
"К сведению жителей области. Сегодня во время воздушной тревоги из-за очередных атак вражеских БпЛА в системе оповещения произошел сбой и вместо воздушной тревоги ошибочно была объявлена радиационная угроза", — сообщил Когут.
Напомним, ночью российская армия атаковала Одесскую область — в городе были слышны мощные взрывы.
А также под ударом оккупантов оказалась Сумская область — в Ахтырской общине вспыхнули пожары.
