На Полтавщині оголошували радіаційну загрозу — ОВА дала пояснення

На Полтавщині оголошували радіаційну загрозу — ОВА дала пояснення

Ua ru
Дата публікації: 20 серпня 2025 09:44
У Полтавській області оголосили радіаційну загрозу — у ОВА пояснили, що сталося
Лічильник Гейгера. Фото: Pixabay

У ніч на 20 серпня у Полтавській області було оголошено сигнал радіаційної загрози. Як стало відомо, у системі оголошення стався збій.

Про це повідомив очільник Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут у середу, 20 серпня.

Читайте також:

На Полтавщині випадково оголосили радіаційну загрозу

Під час нічної атаки ворога на область мешканці отримали сповіщення про загрозу радіації.

Однак, як повідомив Когут, повідомлення було надіслано через збій у системі оповіщення і жодної небезпеки для мешканців регіону немає.

"До відома жителів області. Сьогодні під час повітряної тривоги через чергові атаки ворожих БпЛА у системі оповіщення стався збій і замість повітряної тривоги помилково була оголошена радіаційна загроза", — повідомив Когут.

На Полтавщині оголосили радіаційну загрозу - що відомо
Заява Володимира Когута. Фото: скриншот повідомлення в Telegram

Нагадаємо, вночі російська армія атакувала Одещину — у місті було чутно потужні вибухи.

А також під ударом окупантів опинилася Сумська область — у Охтирській громаді спалахнули пожежі.

Полтавська область збій радіація оповіщення загроза
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
