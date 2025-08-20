У Полтавській області оголосили радіаційну загрозу — у ОВА пояснили, що сталося

Лічильник Гейгера. Фото: Pixabay

У ніч на 20 серпня у Полтавській області було оголошено сигнал радіаційної загрози. Як стало відомо, у системі оголошення стався збій.

Про це повідомив очільник Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут у середу, 20 серпня.

На Полтавщині випадково оголосили радіаційну загрозу

Під час нічної атаки ворога на область мешканці отримали сповіщення про загрозу радіації.

Однак, як повідомив Когут, повідомлення було надіслано через збій у системі оповіщення і жодної небезпеки для мешканців регіону немає.

"До відома жителів області. Сьогодні під час повітряної тривоги через чергові атаки ворожих БпЛА у системі оповіщення стався збій і замість повітряної тривоги помилково була оголошена радіаційна загроза", — повідомив Когут.

Заява Володимира Когута. Фото: скриншот повідомлення в Telegram

