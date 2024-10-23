Суд назначил три года условного срока жителю Полтавщины за съемку техники ВСУ

Перемещение военной техники. Иллюстрационное фото: facebook.com/dima.kachura/

Житель Полтавщины снимал перемещение украинской военной техники, а затем все это публиковал в Instagram. Поскольку на такие действия во время военного положения наложен запрет, то мужчина понес уголовную ответственность.

Об этом сообщается в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

На суде выяснилось, что в Чутовом мужчина снял перемещение военной техники на свой телефон и выложил видео в Instagram. Правоохранители быстро нашли нарушителя и объявили о подозрении в "несанкционированном распространении информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах".

Обвиняемый вину признал полностью и заключил соглашение с прокурором.

Что решил суд

Суд принял соглашение с прокурором и назначил мужчину три года лишения свободы, но от отбывания наказания его уволили с испытательным сроком в один год. Также он заплатит 9844 грн за техническую экспертизу.

Напомним, прикарпатец обжаловал в суде решение львовских пограничников, запретивших ему сопровождать за границу человека с инвалидностью. Суд решил, что запрет на выезд из Украины был необоснованным, и отменил его.

Также мы сообщали, что в Одесской области вынесли приговор военнослужащему, незаконно хранившему боеприпасы. Нарушителя приговорили к трем годам лишения свободы.