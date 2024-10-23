Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Армія arrow На Полтавщині чоловік знімав техніку ЗСУ та викладав все в інтернет — як його покарав суд arrow

На Полтавщині чоловік знімав техніку ЗСУ та викладав все в інтернет — як його покарав суд

23 жовтня 2024 01:23
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Суд призначив три роки умовного терміну мешканцю Полтавщини за зйомку техніки ЗСУ№
Переміщення військової техніки. Ілюстраційне фото: facebook.com/dima.kachura/
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

Мешканець Полтавщини знімав переміщення української військової техніки, а потім все це публікував в Instagram. Оскільки на такі діє під час воєнного стану накладено заборону, то чоловік поніс кримінальну відповідальність. 

Про це повідомляється в Єдиному державному реєстрі судових рішень

Читайте також:

Деталі справи

На суді з'ясувалось, що в Чутовому чоловік зняв переміщення військової техніки на свій телефон та виклав відео в Instagram. Правоохоронці швидко знайшли порушника й оголосили про підозру у "несанкціонованому поширенні інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів".

Обвинувачений провину визнав повністю та уклав угоду із прокурором.

Що вирішив суд

Суд прийняв угоду з прокурором та призначив чоловіку три роки позбавлення волі, але від відбування покарання його звільнили з іспитовим строком в один рік. Також він заплатить 9844 гривні за технічну експертизу.

Нагадаємо, прикарпатець оскаржив у суді рішення львівських прикордонників, які заборонили йому супроводити за кордон людину з інвалідністю. Суд вирішив, що заборона на виїзд з України була необґрунтованою, та скасував її.

Також ми повідомляли, що в Одеській області винесли вирок військовослужбовцю, який незаконно зберігав боєприпаси. Порушника засудили до трьох років позбавлення волі.

суд судові рішення соцмережі Полтава війна в Україні ЗСУ

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

02:30 До чи після — українцям пояснили, коли проходити ВЛК при оформленні відстрочки

02:18 Польща може вигнати посла РФ — за яких умов це може статись

01:34 Цих студентів можуть мобілізувати — кому треба подбати про спеціальну довідку на час навчання

01:23 На Полтавщині чоловік знімав техніку ЗСУ та викладав все в інтернет — як його покарав суд

01:08 В Одесі ухилянтам нібито почали блокувати банківські картки — як це відбувається

Відібрати куплену інвалідність — що загрожує тим, хто дав хабар МСЕК - 80x80

Відібрати куплену інвалідність — що загрожує тим, хто дав хабар МСЕК

00:30 Підготовка мобілізованих — що змінилося у жовтні

00:23 Шахтар забив єдиний гол у матчі з Арсеналом, але у свої ворота — відео

00:20 В МОЗ підтримали розпуск МСЕК — розповіли, як тепер будуть перевіряти військовозобов'язаних

22 жовтня 2024

23:55 Кількість відряджень чиновників КМДА зросла в рази — що відомо

23:53 На Закарпатті військовий погрожував прикордоннику вбивством — що вирішив суд

Новина з відео

02:30 До чи після — українцям пояснили, коли проходити ВЛК при оформленні відстрочки

02:18 Польща може вигнати посла РФ — за яких умов це може статись

01:34 Цих студентів можуть мобілізувати — кому треба подбати про спеціальну довідку на час навчання

01:23 На Полтавщині чоловік знімав техніку ЗСУ та викладав все в інтернет — як його покарав суд

01:08 В Одесі ухилянтам нібито почали блокувати банківські картки — як це відбувається

Відібрати куплену інвалідність — що загрожує тим, хто дав хабар МСЕК - 80x80

Відібрати куплену інвалідність — що загрожує тим, хто дав хабар МСЕК

00:30 Підготовка мобілізованих — що змінилося у жовтні

00:23 Шахтар забив єдиний гол у матчі з Арсеналом, але у свої ворота — відео

00:20 В МОЗ підтримали розпуск МСЕК — розповіли, як тепер будуть перевіряти військовозобов'язаних

22 жовтня 2024

23:55 Кількість відряджень чиновників КМДА зросла в рази — що відомо

23:53 На Закарпатті військовий погрожував прикордоннику вбивством — що вирішив суд

18:22 Їсти смачно та корисно — реформа харчування у школах Одещини

06:40 В Україні зростають ціни на золото — ціна дорогоцінних металів у жовтні

21 жовтня 2024

23:41 Військовий із США розповів, чому воює за Україну

18 жовтня 2024

18:49 Рейди ТЦК у кафе, ресторанах та на Дерибасівській — що кажуть одесити

16:42 Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини

Ексклюзив

06:56 Робота в небі під час війни — як сьогодні літають українські стюардеси

17 жовтня 2024
Ексклюзив

20:57 Скільки українців страждають від стресових розладів — шокуюча цифра від лікаря

16 жовтня 2024

06:40 Скільки коштує латунь в Україні — ціни на кольорові метали у жовтні

Новина з відео

06:08 Бали та нова система нарахувань — що готують українцям у пенсійній реформі

15 жовтня 2024
Ексклюзив

19:43 Картопля по 30 лише початок — як зміняться ціни на продукти в Україні

Text

22:39 Гончаренко пояснив, як звільнення Костіна вплине на його кар'єру

Text

21:11 США передали додатковий пакет допомоги Ізраїлю — Ауслендер відповів, що туди увійшло

Text

20:42 Летальна зброя від Південної Кореї та наслідки обстрілу Сум — Просто.Новини

Text

19:34 Юрист зробив гучну заяву щодо зниження мобілізаційного віку

Text

18:42 Експерт прокоментував можливість введення в Україну військ НАТО

Відібрати куплену інвалідність — що загрожує тим, хто дав хабар МСЕК - 80x80

Відібрати куплену інвалідність — що загрожує тим, хто дав хабар МСЕК

Text

17:50 Заява Зеленського до НАТО та звільнення Костіна — ефір Вечір.LIVE

Text

16:24 Економіст відповів, чи отримала податкова інформацію про українців

Text

16:22 СБУ займеться ботами та акаунтами в Telegram, які поширюють фейки про ТЦК, — Савчук

Text

13:18 Таємні переговори з Росією та скандали у МСЕК — ефір День.LIVE

Text

13:03 Реформа МСЕК — Савчук повідомила, скільки парламентарів підтримують зміни

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:00 Росіянин з українським паспортом — куди зник сценарист "Кварталу" Валерій Жидков

9 жовтня 2024

17:29 Мобілізація чоловіків віком 50+ — що змінилося у жовтні

11 жовтня 2024

10:13 Понад 30 постраждалих та загиблі — у ДСНС показали наслідки ДТП біля Львова

14 жовтня 2024

19:10 Нардеп назвав кількість українців, які досі не оновили свої дані в ТЦК

15 жовтня 2024

07:21 ВЛК визнала призовника придатним, але суд не погодився — у чому причина

21 жовтня 2024

20:00 На чому правильно смажити яйця, щоб не нашкодити здоров'ю

19 жовтня 2024

06:25Повістку не дають, а вантажать в бусик — що робити з такою поведінкою ТЦК

21 жовтня 2024

08:00 Українцям виплатять по 10,8 тис. грн у жовтні — деталі

10 жовтня 2024

08:00 Одноразова грошова допомога у 6,6 тис. грн — хто зможе отримати

17 жовтня 2024

05:19 Змія винагородить сильних та мудрих — що принесе 2025 рік всім знакам Зодіаку