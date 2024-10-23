Суд призначив три роки умовного терміну мешканцю Полтавщини за зйомку техніки ЗСУ№

Переміщення військової техніки. Ілюстраційне фото: facebook.com/dima.kachura/

Мешканець Полтавщини знімав переміщення української військової техніки, а потім все це публікував в Instagram. Оскільки на такі діє під час воєнного стану накладено заборону, то чоловік поніс кримінальну відповідальність.

Про це повідомляється в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

На суді з'ясувалось, що в Чутовому чоловік зняв переміщення військової техніки на свій телефон та виклав відео в Instagram. Правоохоронці швидко знайшли порушника й оголосили про підозру у "несанкціонованому поширенні інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів".

Обвинувачений провину визнав повністю та уклав угоду із прокурором.

Що вирішив суд

Суд прийняв угоду з прокурором та призначив чоловіку три роки позбавлення волі, але від відбування покарання його звільнили з іспитовим строком в один рік. Також він заплатить 9844 гривні за технічну експертизу.

Нагадаємо, прикарпатець оскаржив у суді рішення львівських прикордонників, які заборонили йому супроводити за кордон людину з інвалідністю. Суд вирішив, що заборона на виїзд з України була необґрунтованою, та скасував її.

Також ми повідомляли, що в Одеській області винесли вирок військовослужбовцю, який незаконно зберігав боєприпаси. Порушника засудили до трьох років позбавлення волі.