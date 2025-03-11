Переговоры Украины и США — обсуждали ли вопрос о территориях

Переговоры Украины и США в Саудовской Аравии. Фото: REUTERS/Mohammed Benmansour

В Саудовской Аравии 11 марта начались переговоры между Украиной и США. СМИ заявляли, что американцы "не хотят слышать" о возвращении украинских территорий, но в Украине опровергли эту информацию.

Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации во вторник, 11 марта.

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Издание Sky News 11 марта сообщило, что во время переговоров "украинцам придется пойти на болезненные уступки".

Журналисты, опираясь на слова американских чиновников, заявили, что США "не хотят слышать" о каких-либо требованиях Украины о возвращении границ страны в 2014 году (до оккупации Крыма и части Донбасса Россией) или в 2022 году (до полномасштабного вторжения).

Реакция ЦПД

В то же время в ЦПД заявили, что информация о том, что США исключили из переговоров с Украиной вопрос восстановления границ 2014 или 2022 года, не соответствует действительности.

"Центр проверил эту информацию и установил, что она не соответствует действительности. Этот вопрос вообще не поднимался. Доверяйте только проверенным источникам", — говорится в сообщении.

Скриншот сообщения ЦПД

Напомним, руководитель ОПУ Андрей Ермак очертил основную цель переговоров с американцами. По его словам, это долговременный мир.

Кроме того, в сети показали первые кадры встречи украинской и американской делегаций в Саудовской Аравии.