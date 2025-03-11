Переговори України і США — чи обговорювали питання про території

Переговори України і США в Саудівській Аравії. Фото: REUTERS/Mohammed Benmansour

У Саудівській Аравії 11 березня розпочались переговори між Україною та США. ЗМІ заявляли, що американці "не хочуть чути" про повернення українських територій, але в Україні заперечили цю інформацію.

Про це повідомили в Центрі протидії дезінформації у вівторок, 11 березня.

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Видання Sky News 11 березня повідомило, що під час переговорів "українцям доведеться піти на болючі поступки".

Журналісти, опираючись на слова американських чиновників, заявили, що США "не хочуть чути" про будь-які вимоги України щодо повернення кордонів країни 2014 року (до окупації Криму і частини Донбасу Росією) або 2022 року (до повномасштабного вторгнення).

Реакція ЦПД

Водночас у ЦПД заявили, що інформація про те, що США виключили з переговорів з Україною питання відновлення кордонів 2014 або 2022 року, не відповідає дійсності.

"Центр перевірив цю інформацію і встановив, що вона не відповідає дійсності. Це питання взагалі не порушувалось. Довіряйте лише перевіреним джерелам", — йдеться у повідомленні.

Скриншот допису ЦПД

Нагадаємо, керівник ОПУ Андрій Єрмак окреслив основну ціль переговорів з американцями. За його словами, це довготривалий мир.

Крім того, в мережі показали перші кадри зустрічі української та американської делегацій в Саудівській Аравії.