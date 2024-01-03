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На Львовщине разоблачили очередную нелегальную схему выезда уклонистов за границу

3 января 2024 08:27
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Во Львовской области разоблачили троих дельцов, которые зарабатывали на ухилянтах, отправляя их за границу
Изъятые деньги у организаторов схемы для выезда уклонистов за границу. Фото: Нацполиция во Львовской области
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

На Львовщине правоохранители разоблачили троих мужчин, которые нелегально отправляли уклонистов за границу. За свои "услуги" организаторы преступной схемы брали у "клиентов" более 4 тысяч долларов.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции во Львовской области.

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Правоохранители разоблачили преступную схему выезда уклонистов за границу

По информации полиции, 48-летний житель Яворивского района, 51-летний львовянин и 51-летний житель одного из сел Львовского района вносили данные уклонистов в одну из информационных систем и таким образом переправляли военнообязанных за границу.

"Клиенты" платили организаторам схемы 4600 долларов за предоставленные им "услуги" выезда за границу Украины.

"За 4 600 долларов США подозреваемые способствовали внесению фиктивных данных подлежащего мобилизации мужчины в информационную систему для беспрепятственного выезда из страны", — указали в полиции.

Организаторы преступной схемы уведомлены о подозрении по факту незаконной переправки лиц через государственную границу Украины. Им грозит наказание в виде лишения свободы сроком от семи до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.

В настоящее время продолжается досудебное расследование и ожидается избрание меры пресечения для злоумышленников.

Напомним, в Сиховском районном суде Львова вынесли приговор местной бизнес-вумен, обвиненной в мошенничестве. Ей предъявили обвинение в том, что она взяла 3 тысячи долларов за обещание зарегистрировать человека как волонтера и включить его в систему "Шлях".

Добавим, пограничники Белгород-Днестровского отряда задержали шестерых граждан Украины, которые намеревались незаконно попасть в Молдову. За сомнительный маршрут "беглецы" заплатили 5 тысяч долларов.

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